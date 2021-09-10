白俄罗斯去年8月总统选举投票前，逮捕了一批涉嫌企图“破坏”选举的俄罗斯人。

乌克兰前情报官员近日披露，这一事件关联美国中央情报局。

美国有线电视新闻网本月8日以3名不愿公开姓名的乌克兰军方前高级情报官员为消息源披露，白俄罗斯逮捕的那些俄罗斯人并非企图破坏白俄罗斯总统选举，而是乌方设计诱捕的对象。

这些前情报官员说，乌方与美国中央情报局合作，计划诱捕在乌克兰东部冲突中“犯下战争罪”的俄罗斯籍“雇佣兵”。乌方情报人员设立假网站，自称是一家俄罗斯私人军事公司，在俄罗斯招聘前往委内瑞拉“保护石油设施”的人员，开出5000美元诱人月薪，吸引了数百名俄罗斯应聘者。

乌方情报人员仔细筛选应聘者简历，确定28名诱捕对象，另外招募5名与乌东冲突没有关联的人，以防引发怀疑。这些人被告知，他们首先将飞往土耳其，继而前往委内瑞拉。

然而，突如其来的新冠疫情打乱了行动计划，俄罗斯关闭边境，土耳其行程受阻。不过，俄方允许本国公民前往关系友好的邻国白俄罗斯。乌方让受聘者从陆路进入白俄罗斯，告诉他们需要等待一段时间再前往委内瑞拉。

这些“雇佣兵”去年7月27日入住白俄罗斯首都明斯克郊区一家疗养院，因行为举止和着装异常引起疗养院工作人员怀疑。

7月29日凌晨，白俄罗斯护法机关人员突袭疗养院，逮捕32人。另有一人在白俄罗斯南部被捕。乌克兰前情报官员说，按计划，这批人本来再过数小时就会飞离白俄罗斯。

白俄罗斯官方媒体当时报道，护法机关获得消息，外国武装人员近期入境，企图在总统竞选活动期间搞破坏；被捕的俄罗斯籍武装人员隶属于一家名为“瓦格纳”的外国私人军事公司。

一名不愿公开姓名的白俄罗斯总统前顾问告诉有线电视新闻网，白俄罗斯方面起初的确认为这些俄罗斯人受命入境，企图在总统选举前从事破坏稳定的活动，但不解盟友俄罗斯为何这样做。

俄方当时也一头雾水。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫7月30日说，俄方没有收到涉事俄公民有非法或“破坏稳定局势”行为的信息，正通过外交及特殊部门渠道获取事件全面信息。他次日表示，这些人隶属于私人安保公司，计划途经白俄罗斯前往第三国，与白方事务无关。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基曾与白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科通电话，请求把这些人引渡至乌克兰，被后者拒绝。

卢卡申科去年8月7日与俄总统弗拉基米尔·普京通电话，讨论这些俄罗斯人被捕问题，表示双方将秉持符合两国合作及相互理解的精神予以解决。一周后，俄方宣布，白方把32名被捕俄籍人员移交给俄方，他们已经回到俄罗斯，一名有俄白双重国籍的人留在白俄罗斯。

卢卡申科与普京通电话后，俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，这起事件为第三方国家挑拨所致。

乌克兰前情报官员说，美国中央情报局给乌方的诱捕行动出谋划策，并提供技术和资金支持。然而，这一历时将近18个月的行动最终搞砸，令乌方情报机构备受打击。

一名美国高级官员称，美方仅“知晓”这次行动，但没有参与，乌方前情报官员试图把行动失败“甩锅”给中情局。泽连斯基今年6月接受乌克兰媒体采访时否认乌方实施诱捕行动，表示乌方被“拖入”这一事件。

就有线电视新闻网有关中情局参与乌克兰诱捕行动的报道，俄联邦安全局发言人8日在记者会上说，俄方“完全认可”报道内容，“这绝对可靠，客观揭示中情局的角色”。

“美国人的目的众所周知，就是为了破坏俄罗斯与白俄罗斯的关系，实现他们的地缘政治企图。整个行动完全围绕这一目的策划……乌克兰被当作工具。从资金和技术层面来看，这完全由美国人所为。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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