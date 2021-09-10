阿什拉夫·加尼8日在社交媒体发布声明，为他所领导的阿富汗政府突然倒台而向阿富汗人道歉，同时强调有关他带走国库数以百万计美元现金的说法不实。

【承认败笔】

加尼在推特发表声明，承认他执政时没能带给阿富汗稳定和富裕。“极其遗憾的是，与前几任总统相似，我的篇章以这种悲剧方式结束……我向阿富汗人道歉。”

他解释，之所以不辞而别，是因为安全团队告知，如果他继续留在喀布尔，上世纪90年代的可怕巷战场景将在这座首都重演。“离开喀布尔是我这一生作出的最艰难决定，但我认为，那是避免冲突，挽救这座城市及其600万居民性命的唯一方式。”

加尼上述解释与他刚刚离开阿富汗时的说法基本相同。

8月15日，塔利班宣布控制喀布尔。加尼在社交媒体说，为避免流血冲突，他已经离开阿富汗。他当时没有明确表示已经辞职，也没有说明去向。大约三天后，阿拉伯联合酋长国政府证实，加尼已经抵达阿联酋。

【坚称清白】

加尼8日就卷走国库巨款的传言自称清白。

加尼政府倒台后，阿富汗驻塔吉克斯坦大使在塔首都杜尚别举行新闻发布会，指称加尼从国库取走1.69亿美元。

加尼在推文中反驳，“腐败影响我们国家数十年，反腐一直是我总统任期内的重点工作”，他本人及妻子“对待个人财务一向小心谨慎”。

他还说，欢迎联合国或其他独立组织就这一嫌疑展开审计调查。

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克说，联合国方面迄今没有收到任何有关调查上述嫌疑的请求，“就这件事，我们没有收到任何形式的联络。阿富汗人的财产归阿富汗人所有”。

【美方“被耍”？】

加尼宣称，现在还不是说明他出走之前情形的时候，“我将会在近期予以详述”。

他的不辞而别引发诸多盟友批评，同样令美国政府吃惊。美国国务卿安东尼·布林肯8日接受阿富汗黎明新闻网站采访时说，美方对加尼出走事先并不知情。

“我们所知道的是，他离开以后非常短的时间内，阿富汗安全部队体系崩溃、政府垮台，”布林肯回忆，“加尼出逃前一晚告诉我，他准备好战斗到死，但不到24小时，他就离开了阿富汗。所以，我们肯定事先不知道他要出走，我们当然也没做任何事协助他出走。”

塔利班8月15日进入并控制喀布尔，美国及其盟国紧急组织本国公民及相关人员从喀布尔机场撤离。8月30日晚，一架美军运输机运载最后一批驻阿美军飞离喀布尔机场，美国正式结束持续近20年的阿富汗战争。（杜鹃）（新华社专特稿）

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