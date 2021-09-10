新华社北京9月9日电 题：让金砖合作绽放更加闪亮光芒——习近平主席出席金砖国家领导人第十三次会晤解读

新华社记者郑明达、伍岳、成欣、罗鑫

“事实证明，无论遇到什么困难，只要我们心往一处想、劲往一处使，金砖合作就能走稳走实走远。”

9月9日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话，就推动金砖合作提出中国倡议、宣布务实举措，为金砖合作注入新动力，为促进全球经济复苏带来强大信心。

展现责任担当，为世界变局中的金砖合作指引方向

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济复苏艰难曲折，国际秩序演变深刻复杂。乱云飞渡，作为代表新兴经济体和发展中国家的重要力量，金砖合作应当何去何从？

“面对挑战，金砖国家要展现担当，为世界和平与发展作出积极贡献，推动构建人类命运共同体。”讲话中，习近平主席明确指出——

“我们要推动践行真正的多边主义”“我们要推动全球团结抗疫”“我们要推动开放创新增长”“我们要推动共同发展”……

“当前，人类前途命运面临诸多新问题、新挑战，亟须携手应对，然而，个别西方大国却固守霸权思维，奉行单边主义，四处散布‘政治病毒’。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，在这样的背景下，习近平主席进一步指明金砖国家的历史使命，既立足解决当下问题，又着眼人类长远未来，非常具有指导意义。

“坚持科学溯源，反对政治化、污名化”“加强联防联控”“促进疫苗作为全球公共产品的研发、生产、公平分配”“要拿出应有的政治担当，支持彼此抗疫努力”“推动金砖国家疫苗研发中心在线上尽快启动”……

讲话中，习近平主席围绕抗疫合作提出中方倡议，并宣布在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

北京师范大学金砖国家合作中心主任王磊表示，早日战胜新冠肺炎疫情，实现经济复苏增长是各国当务之急，习近平主席的讲话切中肯綮，彰显中国作为负责任大国的责任担当，对金砖国家以及国际社会抗疫合作有着重要意义。

推动合作落实，擘画金砖务实合作高质量发展

讲话中，习近平主席进一步就金砖务实合作提出五点倡议：

——坚持同舟共济，加强公共卫生合作；

——坚持公平可及，加强疫苗国际合作；

——坚持互利共赢，加强经济合作；

——坚持公平正义，加强政治安全合作；

——坚持互学互鉴，加强人文交流合作。

五个“坚持”引领五大领域“合作”，彰显金砖国家深度携手、责任担当。

阮宗泽注意到，在阐述相关倡议时，习近平主席多次提到“落实”一词。“这彰显了中国在推动金砖合作上的一贯态度：金砖合作不是‘清谈馆’，而是‘行动队’。”

启用金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地，通过《金砖国家反恐行动计划》，签署《金砖国家遥感卫星星座合作协定》，举办人才培训、智库研讨会、工业创新大赛、女性创新大赛等，金砖国家新开发银行扩员取得实质进展……

去年以来，金砖五国克服新冠肺炎疫情影响，各领域合作保持强劲发展势头，合作成果丰硕。

为进一步推动金砖合作，习近平主席在讲话中提出一系列务实举措：

举办金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛、金砖国家应对气候变化高级别会议、金砖国家可持续发展大数据论坛、金砖国家治国理政研讨会和人文交流论坛，开设五国媒体线上培训班，建立金砖国家职业教育联盟，举办职业技能大赛……

金砖国家天各一方，但共同的发展需求使五个国家走到一起。“有理由相信，在各方共同努力下，金砖合作将进一步释放潜力、散发活力、尽显魅力，为五国乃至世界经济疫后复苏发展增添新的动力。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英说。

顺应时代变化，推动金砖合作行稳致远

今年是金砖国家合作15周年。15年来，五国不断探索正确的国与国相处之道，在共同发展的道路上砥砺前行，成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量。

“坚持开放包容、平等相待”“坚持务实创新、合作共赢”“坚持公平正义、立己达人”……

会晤中，习近平主席用三个“坚持”道出了金砖合作的成功之道。

本次会晤，五国领导人围绕“金砖15周年：开展金砖合作，促进延续、巩固与共识”主题深入交流，通过了《金砖国家领导人第十三次会晤新德里宣言》。“全球健康挑战和新冠病毒肺炎”“加强和改革多边体系”“和平、安全与反恐合作”“可持续发展及其创新实现手段”“经贸财金合作促进可持续发展”“人文交流”，宣言从六个方面进一步明确了金砖合作取得的成果、面临的问题和前进的方向。

阮宗泽认为，宣言不仅呼应了本次会晤的主题，也体现出金砖合作与时俱进的鲜明特点。

明年，中国将接任金砖国家主席国，主办金砖国家领导人第十四次会晤。继2017年厦门会晤之后，金砖合作将再次进入中国时间。

习近平主席指出，中方期待同金砖伙伴一道，全面深化各领域合作，构建更紧密、更务实的伙伴关系，应对共同挑战，开创美好未来。

让我们共同期待！

(责编：刘叶婷、燕勐)