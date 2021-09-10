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伊朗对伊拉克境内恐怖分子目标实施打击

2021年09月10日08:19 | 来源：新华网
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新华社德黑兰9月9日电（记者王守宝 高文成）伊朗伊斯兰革命卫队9日发表公报说，伊朗方面8日使用导弹和无人机对伊拉克北部库尔德自治区埃尔比勒省的恐怖分子目标进行了打击。

公报说，伊朗伊斯兰革命卫队在此次行动中摧毁一个“危害伊朗国家安全”的恐怖分子目标，并打死打伤数十名武装分子。发动此次打击的原因是众多恐怖组织最近几个月在伊朗西阿塞拜疆省、库尔德斯坦省和克尔曼沙阿省边境地区“犯下的恶行”。

另据伊拉克库尔德自治区媒体9日报道，“伊朗库尔德斯坦民主党”武装位于伊拉克埃尔比勒省的多个据点当天早晨遭到伊朗方面的袭击。该武装指挥官卡瓦·巴赫拉米说，袭击未造成人员伤亡。

伊朗伊斯兰革命卫队地面部队负责人穆罕默德·帕克普尔6日曾表示，恐怖组织正在将伊拉克作为对伊朗发动袭击的平台，伊朗方面将采取“严厉回应”。

据报道，伊朗反政府武装“伊朗库尔德斯坦民主党”人员据信藏匿在伊朗与伊拉克边境多山地区，曾多次遭到伊朗方面越境打击。今年8月，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼与到访的伊拉克外长福阿德·侯赛因会晤时，曾敦促伊拉克方面驱逐库尔德地区的“反伊朗武装恐怖组织”。（参与记者：张淼）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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