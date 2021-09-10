香港社会捍卫法治秩序的共同意志不容误读。我们再次正告美英个别政客，应当恪守国际法和国际关系基本准则，必须收起干预香港事务的黑手，立即停止干扰香港法治

香港警方9月8日果断采取行动，依法拘捕反中乱港组织“支联会”多名骨干成员。香港特别行政区依法施政，不放任反中乱港组织坐大作乱，这是堂堂正正、无可争议、不容置喙的。美英个别政客就此在其个人推特上“例行”说三道四的把戏，着实贻笑大方。世人看得清清楚楚，这些秉持双重标准的伪善政客，既不是站在法律一边，也不是站在道义一边，根本没有资格干预香港事务，根本没有力量去改变香港由乱转治、由治及兴的历史大势。

香港当是什么样的香港？香港人能不能变成外部势力的提线木偶，配合美西方一些政客图谋牵制中国发展？对于这样的大是大非问题，香港广大民众越来越心中有底。从非法“占中”到“修例风波”，“支联会”这样的组织持续煽动所谓“违法达义”，把大量青少年推上疯狂打、砸、烧的暴力违法犯罪道路，试图用“揽炒”手段把香港社会拖入动乱深渊。香港广大民众早已识破这些组织中鼓吹歪理邪说者的险恶用心，懂得依法惩治反中乱港分子才是护佑香港长治久安的道理。

“支联会”如何与境外敌对势力相互勾连，如何图谋“揽炒”，在严重损害国家整体利益及香港根本利益的歧途上走了多远，事实十分清楚。“支联会”妄图以蛊惑对抗和煽动仇恨来逃避法律制裁，不敢向警方提交资料，恰恰说明其对自身的非法性质和严重违法行为心知肚明。香港国安法必定是管用的，香港警方对“支联会”采取果断行动，表明任何人以身试法都必然受到法律惩处。

美西方一些政客的反应表明，他们越来越失意甚至绝望。他们不甘心看到自己精心扶持多年的那些反中乱港分子再没有机会为其所用，不甘心看到香港国安法在执行过程中越来越彰显出强大生命力，不甘心看到反中乱港分子的作乱空间一步步归零。他们一而再、再而三，以颠倒黑白的说辞干扰香港法治，粗暴干涉中国内政。而今天，透过这些居心险恶的表演，世人眼前浮现更多的，恐怕还是不久前阿富汗喀布尔国际机场出现的混乱和悲剧——在那个被“美国民主灯塔”“照耀”过的地方，阿富汗民众深深领教了什么叫“美式傲慢”“美式践踏”“美式抛弃”。

要捍卫主权、维护尊严，要健全法治、保障秩序，这是香港社会普遍共识。在今昔对比、国际对比中，香港广大民众对此体会更加深刻。香港特别行政区政府及警方继续深入调查“支联会”涉嫌违法行为，依法追究其首要分子的法律责任，有助于肃清各种歪理邪说的思想遗毒，捍卫香港国安法权威和法治尊严。

任何杂音、干预、施压都丝毫动摇不了中央和特别行政区政府维护国家安全的坚强意志，丝毫动摇不了中国全面准确贯彻落实“一国两制”的坚定决心。香港社会捍卫法治秩序的共同意志不容误读。我们再次正告美英个别政客，应当恪守国际法和国际关系基本准则，必须收起干预香港事务的黑手，立即停止干扰香港法治。

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 17 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)