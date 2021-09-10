本报南宁9月9日电 （记者李纵）9月9日，由中共中央对外联络部和中共广西壮族自治区委员会共同主办的中国共产党同东南亚、南亚国家政党对话会在南宁举行。对话会以“加强政党合作，共谋经济发展”为主题，来自东南亚、南亚国家40多个政党的领导人、青年组织负责人以及政府代表逾300人通过视频连线方式参会，东南亚、南亚国家约30位驻华使节等高级外交官现场出席会议。

中共中央对外联络部部长宋涛重点介绍了中共十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国取得的伟大成就。他说，中国共产党愿以此次对话会为契机，与地区各国政党加强战略沟通，聚焦发展主线，发挥“一带一路”政党共商机制等平台作用，助力本地区在经济发展、扶贫减贫、疫情防控、青年交往等领域务实合作，为地区发展注入新动力，为地区人民福祉作出新贡献。

与会政党政要和驻华使节高度评价中共十八大以来，中国在习近平总书记领导下取得举世瞩目的发展成就，认为中国在脱贫攻坚取得全面胜利、努力推动共同富裕和促进民族团结的同时，坚持对外开放合作，对世界经济复苏和增长发挥重要作用。与会政党政要表示，东南亚、南亚国家政党愿同中国共产党深化交往，以团结合作应对困难挑战，共同建设更加美好的世界。

会议通过《中国共产党同东南亚、南亚国家政党对话会共同倡议》。

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 03 版）

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