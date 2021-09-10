本报北京9月9日电 （记者张一琪）中国常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区政府8日共同举办面向各国常驻日内瓦代表团的视频交流会，介绍一些西方国家的单边制裁侵犯新疆各族人民人权情况。来自新疆的群众代表和多国使节共同谴责了针对新疆的单边制裁行径。

俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及、肯尼亚、赞比亚、巴西、墨西哥等30余国常驻代表和高级外交官、联合国人权高专办官员、特别机制专家、媒体记者等60余人与会。

新疆维吾尔自治区党委常委、自治区人民政府副主席艾尔肯·吐尼亚孜在致辞中全面介绍新疆维吾尔自治区为保障人权、促进各族群众就业采取的措施和付出的巨大努力，指出新疆劳动就业保障政策及其实践符合中国法律，符合国际劳工和人权标准，契合新疆各族人民过上美好生活的强烈愿望。一些西方国家抹黑新疆劳动就业保障工作，对相关产业、企业实施无理制裁，其根本目的是剥夺新疆各族群众的生存权、就业权、发展权，但任何势力都阻挡不了新疆各族群众追求美好生活的权利。

据了解，今年前7个月，新疆外贸进出口总值同比增长14%、来疆游客超1.2亿人次、公路项目完成投资近350亿元、重点民生项目完成全年计划的53.5%、快递收入破20亿元、霍尔果斯公路口岸出口商品车同比增长219%、财政支出超七成用于民生，新疆人民获得感、幸福感、安全感不断提升。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在致辞中表示，一些西方国家不愿看到新疆繁荣发展、人民安居乐业的大好局面，出于反华政治图谋，诬蔑新疆“强迫劳动”，以此为借口实施无理的单边制裁，严重违反国际法，严重侵犯人权，遭到了中国政府和中国人民坚决反对，也遭到了国际上所有支持公平正义人士的唾弃。

交流会上播放了反映新疆各族人民通过辛勤劳动脱贫致富、过上幸福生活的短片。6位新疆的专家、群众和当地企业代表在现场或者通过视频连线，讲述自身经历，用事实证明美西方势力对新疆的种种言论是荒谬的，对新疆的制裁是无理的。

新疆社会科学院学者揭露了郑国恩等西方反华学者编造新疆“强迫劳动”谎言等恶劣行径。新疆阿克苏华孚色纺有限公司、库车石榴籽服饰有限公司、莎车雄鹰纺织有限公司、大全新能源股份有限公司等企业负责人和员工，和田地区外出务工人员代表等通过视频连线，结合自身经历讲述美国等西方国家无理单边制裁对新疆企业正常经营活动和正当权益、新疆各族人民的人权造成的损害，以及当地政府对受害企业和群众实施帮扶等情况，强调将以法律手段捍卫自身合法权益。

联合国人权理事会单边强制措施问题特别报告员杜晗在会上致辞指出，多项联合国大会决议和人权理事会决议都指出单边强制措施的危害性。一些国家打着民主、人权的幌子肆意扩大单边强制措施，不仅损害其他国家、企业合法权益，还导致有关地区人民遭受极大人道主义苦难。

朝鲜、白俄罗斯、老挝、委内瑞拉、津巴布韦、伊朗、玻利维亚等国常驻代表或副代表发言，赞赏中国新疆在促进经济社会发展、消除贫困、促进和保护人权方面取得的成就，谴责美国等西方国家实施单边强制措施、以此干涉中国内政、遏制中国发展的卑劣行径。他们指出，单边强制措施违反国际法，损害基本人权，是强权政治的表现。国际社会应和中国人民一道，共同反对西方单边强制措施，追究单边强制措施施加方侵犯人权责任。

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