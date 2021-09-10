新华社新德里9月9日电

金砖国家领导人第十三次会晤新德里宣言

前言

1、我们，巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国、南非共和国领导人于2021年9月9日举行金砖国家领导人第十三次会晤。本次会晤主题是“金砖15周年：开展金砖合作，促进延续、巩固与共识”。

2、在金砖国家合作机制成立15周年之际，我们重申致力于加强金砖政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作。我们忆及在和平、法治、尊重人权和基本自由、民主等方面的共同价值观，承诺推动以联合国为核心，以国际法及包括主权平等和尊重各国领土完整在内的《联合国宪章》宗旨和原则为基础的，更加包容、公平，更具代表性的多极国际体系，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

3、2021年，金砖国家克服新冠肺炎疫情带来的持续挑战，保持合作势头和延续性，基于共识原则，巩固各项活动。我们对此表示赞赏。我们欢迎签署《金砖国家遥感卫星星座合作协定》，制定《金砖国家海关事务合作与行政互助协定》，并就《金砖国家主管部门关于医疗产品监管合作的谅解备忘录》进行讨论。我们赞赏就《金砖国家反恐行动计划》《金砖国家农业合作行动计划（2021－2024）》《金砖国家创新合作行动计划（2021－2024）》、金砖国家绿色旅游联盟等合作成果达成共识。我们重申致力于通过现有各部长级会议和工作组渠道，落实《金砖国家经济伙伴战略2025》。我们还欢迎启动金砖国家农业研究平台，欢迎就金砖国家数字公共产品平台进行讨论。

4、我们欢迎今年在外交、国家安全事务、财金、经贸、工业、劳动就业、农业、能源、卫生和传统医药、环境、教育、海关、青年、文化、旅游等领域举行的100多场部长级和其他高级别会议，欢迎各领域取得的重要成果。这些活动旨在进一步加强金砖战略伙伴关系，促进五国和五国人民的共同利益。

巩固和盘点

5、在金砖机制成立15周年之际，我们回顾以往丰硕合作成果并为之自豪，包括建立新开发银行、应急储备安排、能源研究平台、新工业革命伙伴关系和科技创新合作框架等成功合作机制。同时，我们也在思考金砖合作的前进道路。我们赞赏印度继续推进历届金砖主席国工作，在各类平台和机制下巩固金砖各项活动，提高其相关性、效率和效力，同时认可这些活动的重要性。我们赞赏协调人通过了修订版《金砖国家建章立制文件》，就金砖合作工作方法、参与范围和主席国职权等进行规范。我们重申致力于在各层级合作中维护并进一步加强基于共识的工作方法，这是我们合作的标志性特征。我们赞赏印度在今年主席国主题中突出延续、巩固与共识的原则。

全球健康挑战和新冠病毒肺炎

6、近两年来，新冠肺炎疫情在全球政治、经济和社会等领域造成不可估量的损失。我们向所有新冠肺炎疫情遇难者表示最深切的哀悼，向生活和生计受到疫情影响的人们表示支持。我们呼吁通过动员政治支持和必要的财政资源，为应对新冠肺炎疫情及其他当前和未来卫生挑战做好更充分准备并加强国际合作。

7、我们强调，以真正的伙伴精神，在包括世界卫生组织等现有国际框架内合作应对新冠肺炎疫情是国际社会的共同责任。我们注意到溯源研究合作是应对新冠肺炎疫情的重要方面。我们支持通过基于科学、包括各领域专业知识、透明、及时、非政治化和不受干扰的研究进程，增强国际社会对新型病原体出现过程的了解和预防未来大流行病的能力。

8、我们认识到，在相互关联的全球化世界中，只有每个人都安全，所有人才能安全。新冠疫苗的生产为战胜疫情带来了最大希望，大规模免疫接种是一项全球公共产品。令人遗憾的是，在疫苗和诊疗手段获取方面还存在明显不平等现象，对世界上最贫困和最脆弱的人群而言尤其如此。因此，我们认识到安全、有效、可及和可负担的疫苗至关重要。在这方面，我们特别注意到世界贸易组织正在进行的关于新冠肺炎疫苗知识产权豁免和《与贸易有关的知识产权协定》和《关于〈与贸易有关的知识产权协定〉和公共卫生的多哈宣言》规定灵活运用的讨论。我们还强调，全球监管机构对疫苗安全性和有效性进行科学、客观评估至关重要。

9、我们重申将继续努力，通过提供资金支持、捐赠、本地生产以及促进疫苗、诊疗手段和救生设备出口等方式，支持世界各国抗击疫情，欢迎金砖国家为此所作贡献。五国通过双边、国际组织和“新冠疫苗实施计划”，以赠款和捐赠等方式，共提供了超过10亿剂疫苗。

10、我们满意地注意到金砖国家在包括疫苗合作等领域开展合作，加强疫情防范和应对。我们欢迎在以线上方式尽快启动金砖国家疫苗研发中心方面取得的进展。我们支持根据《国际卫生条例（2005）》和世界卫生组织全球疫情警报和反应网络，建立金砖国家预防大规模传染病早期预警系统取得的进展，通过机制性合作识别未来大流行病和预测疫情。我们强调在新冠疫苗接种及检测证书互认方面加强国际合作的重要性，特别是借此促进国际旅行。

11、我们祝贺印度举办金砖国家数字健康高级别会议并欢迎会议取得的成果，包括加强在国家层面的数字健康系统应用合作，建立一个统一的多方面整体框架，在所有平台提供用户友好型界面，对数据加以保护，并利用数字技术加强疫情防控合作。

12、我们重申致力于加强金砖国家应对其他卫生挑战合作，包括针对主要疾病特别是结核病的持续传播制定有效的联合应对措施。我们赞赏金砖国家结核病研究网络在新冠疫情期间开展的工作。我们认识到通过金砖国家传统医药研讨会、传统医药高级别会议和传统医药专家会分享经验和知识的重要性，鼓励在传统医药领域进一步开展交流。

加强和改革多边体系

13、我们认为，尽管联合国及其相关机构取得了许多成就，但其能否继续保持成功和影响，取决于其适应当今世界现实和应对相互关联的挑战的能力。因此，我们决心加强和改革多边体系，使全球治理反应更加迅速，更加有效、透明、民主、有代表性和负责任。我们重申致力于维护国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。新冠疫情使我们更加确信，富有效力和代表性的多边主义对于增强应对当前和未来全球挑战的韧性、增进人民福祉以及实现这个星球的可持续未来至关重要。

14、我们支持五国外长通过的《金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明》，回顾其中的原则，我们一致认为加强和改革多边体系包括以下方面：

应使全球治理更具包容性、代表性和参与性，以促进发展中国家和最不发达国家，特别是非洲国家，更深入和更有意义地参与全球决策进程和架构，并使全球治理更符合当代现实；

应以包容的协商与合作为基础，符合所有人利益，尊重主权独立、平等、彼此正当利益和使多边组织反应更迅速，更加有效、透明、可信的关切；

应使多边组织反应更加迅速，更加有效、透明、民主、客观，坚持聚焦行动和聚焦解决方案，更加可信，并合作构建基于国际法准则、相互尊重、公平正义、合作共赢精神以及当代世界现实的国际关系；

应利用数字和技术工具等创新包容的解决方案，促进可持续发展，并帮助所有人可负担和公平地获取全球公共产品；

应加强各国及国际组织的能力，使其能够更好地应对新的、突发的、传统和非传统挑战，包括来自恐怖主义、洗钱、网络领域、信息流行病和虚假新闻的挑战；

应将以人民为中心的国际合作作为核心，促进国际和地区和平与安全，促进经济社会发展，保护大自然平衡。

15、我们忆及联合国大会第75/1号决议，再次呼吁改革联合国主要机构。我们致力于为联合国安理会改革相关讨论注入新活力，继续努力振兴联合国大会，并加强联合国经社理事会。我们回顾2005年世界首脑会议成果文件，重申需要对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更具代表性、效力和效率，增强发展中国家代表性，以应对全球挑战。中国和俄罗斯重申重视巴西、印度和南非在国际事务中的地位和作用，支持其希望在联合国发挥更大作用的愿望。

16、我们赞赏南非和印度分别在2019－2020年、2021－2022年担任联合国安理会非常任理事国期间所作贡献，祝贺巴西成功当选2022－2023年安理会非常任理事国。2022年将有4个金砖国家成员同在联合国安理会，这将进一步提升我们就国际和平与安全事务开展对话的重要性，并将为五国通过常驻联合国代表团以及其他国际场合的定期交流、在共同关心的领域继续合作提供机会。

17、我们重申，支持一个强劲、基于份额且资源充足的国际货币基金组织作为全球金融安全网的中心。我们对第15轮份额总检查未能完成份额和治理改革深感失望，并呼吁于2023年12月15日前如期圆满完成第16次份额总检查，以降低国际货币基金组织对临时资源的依赖，解决新兴市场国家和发展中国家代表性不足的问题，使其实质性参与国际货币基金组织治理，保护最贫穷和最弱小成员国的发言权和份额，制定更好反映成员国经济体量的新份额公式。我们欢迎国际货币基金组织批准6500亿美元等值的特别提款权的普遍增发。我们认识到迫切需要以透明和负责任的方式加强其在未来危机期间满足各国融资需求的能力。

18、我们重申支持以世界贸易组织为核心、透明、以规则为基础、开放、包容、非歧视的多边贸易体制，并为此重申支持对世贸组织进行必要和亟需的改革，特别是维护其核心地位、核心价值和基本原则。世贸组织大部分成员均为发展中国家，改革要兼顾包括发展中国家和最不发达国家在内的所有成员的利益。关键是，所有世贸组织成员均应避免采取违反世贸组织精神和规则的单边和保护主义措施。我们强调确保恢复和维持两级审理的世贸组织争端解决机制至关重要，包括尽快遴选上诉机构所有成员。

19、我们认识到，当前的全球性挑战尤其是新冠肺炎疫情，有力地提醒我们必须加强国家间的合作。我们注意到世界卫生组织、各国政府、非营利组织、学术界和工商界为应对疫情采取的措施，期待国际社会改革和加强世界卫生组织的政策应对，以抗击新冠肺炎疫情和未来其他健康挑战。

20、我们呼吁持续努力加强军控、裁军、防扩散条约和协议体系，保持其完整性，维护全球稳定及国际和平与安全，确保裁军、防扩散及军控领域有关多边机制的有效性、高效性和协商一致性。

和平、安全与反恐合作

21、我们注意到金砖国家继续在相关机制内就和平与安全等热点问题开展积极对话。我们欢迎金砖国家安全事务高级代表会议成果，赞赏其围绕反恐、信息通信技术安全使用、全球、地区和国家安全威胁、执法机构合作前景以及金砖国家卫生安全和医疗卫生合作前景等议题进行富有意义的讨论。我们欢迎会议通过《金砖国家反恐行动计划》。

22、我们对世界上有关地区持续的冲突和暴力表示关切，赞同外长们在上次外长会晤中关于非洲、中东和北非局势、巴以、叙利亚、也门、阿富汗、朝鲜半岛、伊朗核和缅甸等问题的立场。我们重申坚持不干涉内政原则，一切冲突都应根据国际法及《联合国宪章》，通过外交和政治方式和平解决。我们强调，不接受以使用或威胁使用武力，或者其他任何有违《联合国宪章》宗旨和原则的方式，侵犯别国领土完整或政治独立。

23、我们对阿富汗局势最新发展表示关切。我们呼吁停止暴力，并以和平方式稳定局势。我们强调有必要促进阿人内部包容性对话以确保和平稳定，恢复法治和秩序。我们对喀布尔哈米德·卡尔扎伊国际机场附近发生恐怖袭击并造成大量人员伤亡表示最强烈谴责。我们强调要优先打击恐怖主义，包括防止恐怖组织利用阿富汗领土作为恐怖分子庇护所、对其他国家发动恐袭以及在阿境内进行毒品交易的企图。我们强调需要改善阿人道主义状况，维护包括妇女、儿童和少数群体在内的人权。

24、我们重申维护伊朗核问题全面协议对于国际和地区和平与稳定的重要性，以及根据国际法通过和平和外交手段解决伊核问题的必要性。

25、我们重申《禁止细菌（生物）及毒素武器的发展、生产和储存以及销毁这类武器的公约》（《禁止生物武器公约》）的重要性，强调应遵守和强化《禁止生物武器公约》，包括达成具有法律约束力的附加议定书以建立有效核查机制。我们重申对禁止化学武器组织（禁化武组织）的支持，并呼吁《禁止化学武器公约》各缔约国维护公约及公约的完整性，开展建设性对话，恢复禁化武组织内协商一致的精神。

26、我们承诺防止外空军备竞赛及其武器化，确保外空活动的长期可持续性，包括通过一项具有法律约束力的多边文书。在这方面，我们注意到“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”草案。我们重申对《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》的支持。我们通过实施和制定联合国和平利用外空委员会的相关指导方针，共同维护外空活动的长期可持续性并增强空间行动的安全性。

27、我们继续承诺致力于促进开放、安全、稳定、可及、和平的信息通信技术环境。我们重申应秉持发展和安全并重原则，全面平衡处理信息通信技术进步、经济发展、保护国家安全和社会公共利益和尊重个人隐私权利等的关系。我们强调联合国应发挥领导作用，推动通过对话就信息通信技术安全和使用、普遍同意的负责任国家行为规则、准则和原则达成共识，同时不排斥其他相关国际平台。为此，我们欢迎联合国信息安全开放式工作组以及政府专家组圆满完成其工作，欢迎2021－2025年联合国开放式工作组更新授权。我们期待通过落实《金砖国家确保信息通信技术安全使用务实合作路线图》和网络安全工作组开展的各项活动，推进金砖国家在这一领域的务实合作。我们强调要建立金砖国家信息通信技术安全使用合作的法律框架，并承认在研提相关倡议方面所做工作，包括缔结金砖国家网络安全政府间协议和相关双边协议。

28、我们对滥用信息通信技术从事犯罪活动不断增长的现象，以及由此带来的风险和威胁深表关切。联合国网络犯罪政府间专家组的工作成功结束，根据联合国大会第75/282号决议，联合国关于制定打击为犯罪目的使用信息和通信技术全面国际公约的开放式特设政府间专家委员会已开始工作，我们对此表示欢迎。我们对在保护儿童免受网上性剥削和其他不利于儿童健康和成长内容的毒害方面面临日益严峻的挑战表示关切，并期待金砖国家加强合作，制定旨在保护儿童网上安全的倡议。

29、我们强烈谴责一切形式和表现的恐怖主义，不论恐怖主义在何时、何地、由何人实施。我们认识到恐怖主义、助长恐怖主义的极端主义和激进主义导致的威胁。我们决心打击一切形式和表现的恐怖主义，包括恐怖分子跨境转移、恐怖融资网络和为恐怖分子提供庇护。我们重申恐怖主义不应与任何宗教、民族、文明或种族挂钩。我们重申坚定致力于在尊重国际法，特别是《联合国宪章》和人权基础上，为预防和打击恐怖主义威胁的全球努力作出更大贡献，强调各国在打击恐怖主义方面负有首要责任，联合国应继续在该领域发挥核心协调作用。我们还强调，国际社会应采取全面、平衡的方式，包括在当前疫情背景下，有效遏制构成严重威胁的恐怖主义活动。我们反对在打击恐怖主义和助长恐怖主义的极端主义方面采取双重标准。我们呼吁尽快在联合国框架下完成和通过《全面反恐公约》，并在裁军谈判会议上发起多边谈判，制定遏制化学和生物恐怖主义行为的国际公约。

30、我们欢迎金砖国家反恐工作组第六次会议及其分工作组会议达成的成果。我们核可金砖国家安全事务高级代表通过的《金砖国家反恐行动计划》。该计划旨在落实《金砖国家反恐战略》，明确金砖国家反恐合作的方式和行动，包括确保金砖国家在理解、识别和共同应对持续存在和新出现的恐怖主义威胁方面加强协调，并在联合国和其他多边反恐框架内开展合作。这将有助于补充和加强金砖国家之间现有的双多边合作，在打击极端化和恐怖主义、利用互联网从事恐怖活动、恐怖分子跨境流动，以及加强软目标保护、情报共享和反恐能力建设等方面为全球防范和打击恐怖主义威胁作出实质性贡献。我们赞赏今年主席国举办的“网络恐怖主义和反恐调查中数字取证的作用”、“金砖国家数字取证”等研讨会，并期待在这些领域深化合作。

31、我们对非法生产和跨国贩卖毒品情况深表关切，认为这对公共安全、国际和地区稳定以及人类健康、安全和福祉构成威胁。我们重申对联合国三项禁毒公约的承诺，以及联合国会员国所作的各项政治承诺，包括2009年联合国大会通过的《关于以综合、平衡战略开展国际合作，应对世界毒品问题的政治宣言和行动计划》，以及2016年联合国大会世界毒品问题特别会议成果文件等，并认识到维护国际禁毒机制的必要性。我们认可金砖国家禁毒合作的重要性，欢迎禁毒工作组最近一次会议所取得的成果。

32、我们重申在国际反腐败问题上加强合作并采取行动，包括加强多边框架下的合作，以及根据国内法律制度，就资产返还、拒绝为腐败人员提供避风港、查找腐败所得等事项开展合作。我们将继续通过各种教育和培训项目加强反腐败能力建设。我们欢迎2021年“预防和打击腐败的挑战和举措，加强国际合作”联合国大会特别会议，并重申致力于落实大会政治宣言。

33、我们重申致力于打击非法资金流动、洗钱和恐怖融资，并在金融行动特别工作组和区域性反洗钱组织以及其他多边、地区和双边场合紧密合作。我们重视并鼓励金砖国家在反洗钱、反恐怖融资等关键问题上开展对话。

34、我们重申联合国安理会在实施制裁方面具有独一无二的权威性，并进一步强调必须避免采取任何违反国际法特别是《联合国宪章》的强制性措施。我们呼吁进一步整合和加强联合国安理会各制裁委员会工作方法，以确保其有效性、反应迅速和透明度，并期待金砖国家继续就这些问题进行交流。

可持续发展及其创新实现手段

35、我们重申致力于从经济、社会和环境三个方面落实2030年可持续发展议程。我们关切地注意到，新冠肺炎疫情对落实2030年可持续发展议程带来干扰，并逆转了多年来在减贫、消除饥饿、医疗保健、教育、应对气候变化、获得清洁水和环境保护等方面取得的进展。新冠病毒对每个人尤其是世界上最贫困和最脆弱人群带来巨大影响。因此，我们呼吁国际社会构建全球发展伙伴关系，应对新冠肺炎疫情带来的影响，并通过推进执行手段加快落实2030年可持续发展议程，同时要特别关注发展中国家的需求。我们敦促捐助国落实官方发展援助承诺，根据受援国国内政策目标，向发展中国家提供能力建设、技术转让等额外发展资源。

36、我们注意到大规模电子政务平台、人工智能、大数据等数字和技术手段对促进发展和提高金砖国家疫情应对效率的重要作用。我们鼓励更广泛应用这些平台和技术，实现信息和通信对民众的可负担性和可及性。这需要电信和信息通信技术系统的无缝运行，并采取必要措施减轻疫情对社会经济的负面影响，实现可持续的包容性复苏，特别是要确保教育的延续性和保障就业，尤其是中小微企业的用工。我们认识到，在国家间以及国家内部存在着数字鸿沟。为了不让任何人掉队，我们敦促国际社会制定促进数字资源对所有人包容可及的方案，无论其居住在世界何地。

37、我们认识到，疫情也加速了全球数字技术应用，并向我们表明获得正确数据可以为制定应对危机的每一步政策提供指南。进入“可持续发展目标行动十年”之际，我们相信金砖国家必须将技术和数据的有效和高效应用作为各项发展的优先方向，并鼓励在这方面深化合作。我们赞赏今年主席国印度将“数字技术实现可持续发展目标”确定为今年优先合作领域之一，注意到印度倡议的“金砖国家数字公共产品平台”可以作为金砖国家为实现可持续发展目标而创建的开源技术应用储存库，造福金砖各国和其他发展中国家。这项倡议将由金砖各国有关机构进一步讨论。我们期待将于2021年10月在中国北京举行的第二届联合国全球可持续交通大会取得成功。

38、和平利用空间技术可以对实现2030年可持续发展议程作出贡献。因此，我们赞赏金砖国家航天机构签署《金砖国家遥感卫星星座合作协定》，这将有助于提升我们在全球气候变化、灾害管理、环境保护、预防粮食和水资源短缺、社会经济可持续发展等方面的研究能力。

39、我们认识到农业和乡村振兴对实现2030年可持续发展议程的重要性，重申致力于加强金砖国家农业合作，促进粮食安全和农村地区全面发展。我们欢迎建立金砖国家农业信息交流系统和金砖国家农业研究平台，欢迎通过《金砖国家农业合作行动计划（2021－2024）》。

40、我们赞赏金砖国家科技创新合作在汇集五国研究人员共同应对新挑战方面的重要性，注意到金砖国家科技创新指导委员会和联合研究项目取得的进展，特别是在各专题工作组方面。我们期待尽早制定《金砖国家创新合作行动计划（2021－2024）》。

41、我们欢迎进一步推进金砖国家贸易投资合作，以及有关金砖国家新工业革命伙伴关系倡议的讨论。我们重申共同合作建立工业能力中心，欢迎在中国建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，以及印度提出的金砖国家新工业革命伙伴关系创业活动等倡议。

42、新冠肺炎疫情从根本上改变了教育和技能的提供方式，我们认为，运用数字解决方案确保包容和公平的优质教育、加强研究和学术合作至关重要。我们致力于通过交流最佳实践经验和专业知识，加强在儿童早期发展、小学、中学、高等教育以及职业技术教育与培训领域的合作，并将探索在该领域创建金砖国家合作平台的可能性。我们欢迎教育部长会议宣言，呼吁在开发、分配和获取公开数字内容等方面进行合作，消除数字鸿沟。

43、我们欢迎金砖国家劳工和就业部长承诺通过建立包容性劳动力市场和社会保障体系实现以人民为中心的复苏。我们期待金砖国家劳动研究机构网络关于金砖国家以数字技术促正规化实践的研究成果。

44、我们重申金砖国家在灾害管理领域继续开展交流对话的重要性，并期待召开金砖国家灾害管理部长级会议。我们鼓励在以人民为中心、用户友好型和因地制宜创新方法基础上，进一步开展技术合作，分享运用地理空间、数字技术开发高性能多灾种早期预警系统和提前预报方面的成功经验做法，以提高综合减灾能力，减轻灾害风险。

45、我们强调实现2030年可持续发展议程及其目标的重要性，重申致力于实现所有可持续发展目标，包括可持续发展目标12，即确保可持续消费和生产模式作为可持续发展的关键因素。我们同意在英国举行的《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第二十六次缔约方会议和在中国举行《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备过程中保持密切合作。我们强调“2020年后全球生物多样性框架”的重要性并支持通过这一框架，该框架将以平衡的方式实现《生物多样性公约》的三项主要目标。

46、我们重申致力于全面落实《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》和《巴黎协定》，并根据各国不同国情，坚持UNFCCC共同但有区别的责任原则和各自能力原则等。我们认识到，在实现可持续发展和努力消除贫困的背景下，发展中国家的温室气体排放达峰需要更长时间。我们强调需要采取一种全面的方法应对气候变化，关注包括减缓、适应、融资、能力建设、技术转让和可持续生活方式等在内的所有方面。我们鼓励金砖国家就此开展进一步讨论并举办相关活动。我们回顾《巴黎协定》的相关条款，这些条款要求附件二所列发达国家向发展中国家提供资金、能力建设支持和技术转让等必要的实施手段，帮助发展中国家有能力在可持续发展的背景下实施气候行动。

47、我们强调，化石燃料、氢能、核能和可再生能源等的可持续和高效利用以及提高能效和使用先进技术，对于各国实现能源转型、建立可靠的能源体系和加强能源安全至关重要。我们欢迎金砖国家能源研究合作平台正在进行的务实合作，并注意到《金砖国家能源技术报告2021》。

48、我们欢迎金砖国家旅游部长会议进一步推动金砖国家旅游合作。我们赞赏发起金砖国家绿色旅游联盟，推动塑造更具韧性、更可持续、更包容的旅游业。

49、我们重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。我们同意继续以公平、平等的方式同等重视和对待包括发展权在内的各类人权。我们同意在金砖国家及联合国人权理事会等多边框架下就共同关心的问题加强合作，认为需要以非选择性、非政治性和建设性方式促进、保障及实现各国人权，避免双重标准。

经贸财金合作促进可持续发展

50、我们欢迎经贸财金领域合作取得的进展，进一步增强了我们面对新冠肺炎疫情挑战，实现可持续发展目标的能力。我们强调在相关部长级和工作组机制内继续落实《金砖国家经济伙伴战略2025》的重要性。

51、我们认识到，金砖国家宏观经济稳定对实现全球复苏和稳定具有重要作用。我们核可金砖国家财长和央行行长通过的《金砖国家财长和央行行长声明——全球经济展望和应对新冠肺炎疫情危机》。我们将继续努力加强合作，推动实现后疫情时代强劲、可持续、平衡和包容经济增长。同时，也欢迎金砖国家分享本国在经济领域应对疫情的政策经验。

52、我们赞赏金砖国家海关署长会议取得的成果，鼓励金砖国家海关在联合执法网络、能力建设和行政互助等领域进一步合作。我们欢迎达成《金砖国家海关事务合作与行政互助协定》，支持在印度金砖国家海关培训中心举办海关培训研讨会，并在共同商定的领域开展金砖国家海关联合执法行动。

53、我们认识到要加强基础设施和信息共享，更好发现投资机遇、撬动私营部门投资和满足金砖国家基础设施投资需求。我们欢迎金砖国家基础设施及政府和社会资本合作工作组编写的《社会基础设施：融资和数字技术应用技术报告》。该报告体现了金砖国家推动知识分享的集体努力。我们期待同新开发银行和金砖国家基础设施及政府和社会资本合作工作组继续就基础设施投资数字平台保持技术接触，并呼吁加强这方面的工作。

54、我们欢迎金砖国家经贸部长会议的成果特别是《第十一届金砖国家经贸部长会议联合公报》，核可《金砖国家多边贸易体制合作声明》《专业服务合作框架》《电子商务消费者保护框架》《知识产权合作下开展遗传资源、传统知识和传统文化保护合作》等文件。我们欢迎通过《〈金砖国家经济伙伴战略2025〉贸易投资领域实施路线图》。我们强调在努力应对疫情及其影响的同时，要继续努力创造有利环境，加强金砖国家间贸易，特别是增值贸易。

55、我们欢迎中小微企业圆桌会议的成果，会议有助于加强中小微企业发展领域合作，帮助相关企业融入全球价值链。我们也欢迎金砖国家财政部和央行正在开展的金融科技服务中小微企业调查和数字普惠金融报告相关工作。

56、我们赞赏新开发银行克服新冠肺炎疫情影响，在扩员方面取得实质性进展。我们重申，扩员进程应是渐进的，体现成员地域代表性平衡，并应有助于银行获得最高信用评级，实现机构发展目标。我们满意地注意到新开发银行理事会年会相关讨论，期待新开发银行制定第二个五年总体战略（2022－2026年）。我们肯定新开发银行在应对疫情引发的健康和经济挑战中发挥的重要作用，鼓励新开发银行积极为包括运用数字技术在内的更多社会基础设施项目提供资金。我们还敦促银行在动员和催化私人资本方面发挥更大作用，并与其他多边开发银行和开发性金融机构开展更多联合融资项目。我们期待银行今年入驻位于中国上海的永久总部大楼，并期待印度区域办公室年内开业。

57、我们认为加强应急储备安排机制非常重要。我们欢迎第四次应急储备安排演练顺利完成，支持完善应急储备安排同国际货币基金组织的协调框架。

58、我们欢迎五国央行就新冠肺炎疫情对金砖国家国际收支影响进行首次联合研究，欢迎发布《2021年金砖国家经济报告》。上述工作是五国提高应急储备安排分析研究能力相关努力的一部分。

59、我们肯定金砖国家支付工作组通过对话和讨论继续开展支付合作，注意到金砖国家本币债券基金取得的进展并期待其运营。

60、我们认可《金融信息安全法规电子手册》和《金砖国家信息安全风险最佳实践汇编》是金砖国家信息安全快速沟通机制下有关规则和最佳实践的综合性文件。

61、我们欢迎金砖国家银行间合作机制继续努力落实《金砖国家开发性金融机构负责任融资备忘录》。

62、我们认识到公平竞争对企业发展、消费者权益保护和疫后经济复苏增长的重要作用，并将继续深化竞争领域务实合作。我们支持2021年11月和2023年在中国和印度分别举行金砖国家国际竞争大会。

63、我们强调有必要继续实施技术规则、标准、计量和合格评定程序工作机制，促进金砖国家间贸易合作。

人文交流

64、我们重申人文交流在增进金砖国家及五国人民间相互了解和友谊、促进合作等方面的重要性。我们满意地注意到，在今年主席国印度的领导下，治国理政、文化、教育、体育、艺术、电影、媒体、青年和学术交流等合作领域取得进展，并期待在上述领域进一步合作。

65、我们支持金砖国家工商机构进一步合作。我们欢迎金砖国家工商论坛、工商理事会和女性工商联盟成功举行的各场会议，赞赏他们为加强五国经贸联系、促进贸易投资所作努力。

66、我们欢迎金砖国家工商理事会发起的“2021年金砖国家可持续发展目标解决方案奖”，以表彰金砖国家通过创新解决方案实现可持续发展目标所做工作。我们认识到这些奖项将有助于交流分享可持续发展目标领域的知识和最佳实践。我们也赞赏金砖国家工商理事会充分运用数字技术成功组织线上贸易博览会，各国企业、企业家和相关参与者齐聚数字平台，为金砖国家经济合作提供动力。

67、我们赞赏金砖国家在应对城市发展新挑战方面取得的进展，并注意到金砖国家智慧城市研讨会、城镇化论坛、友好城市暨地方政府合作论坛等活动为此所作贡献。

68、我们赞赏文化合作取得的进展，并肯定文化在增进五国人民相互了解方面的作用。我们欢迎金砖国家文化部长会议取得的成果，期待在该领域进一步交流。

69、我们欢迎举办金砖电影节开幕活动，并满意地注意到金砖国家将作为重点嘉宾国参加2021年11月举行的印度国际电影节。

70、我们认识到，青年在科学、教育、艺术文化、创新、能源、外交、志愿服务和创业等领域保持交流，这将确保金砖国家合作的美好未来，并赞赏印度克服疫情影响举办金砖国家青年论坛。

71、我们期待即将举行的2021年金砖国家体育部长会议，鼓励金砖国家在体育领域开展合作。我们支持中国举办2022年北京冬奥会、冬残奥会。

72、我们赞赏金砖国家智库理事会会议和学术论坛取得的成果，肯定在加强五国学术界对话和交流，促进面向未来的研究、政策分析和知识分享方面取得的进展。我们欢迎金砖国家民间社会论坛的成果并注意到其建议。

73、中国、南非、巴西和俄罗斯赞赏印度担任2021年金砖国家主席国所作工作，对印度政府和人民主办金砖国家领导人第十三次会晤表示感谢。

74、巴西、俄罗斯、印度和南非将全力支持中国2022年金砖国家主席国工作并主办金砖国家领导人第十四次会晤。

(责编：岳弘彬、郝江震)