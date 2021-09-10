新华社北京9月9日电

阿富汗邻国外长会联合声明

2021年9月8日，应巴基斯坦政府倡议，阿富汗邻国外长会以视频方式举行，中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅、伊朗伊斯兰共和国外交部长阿卜杜拉希扬、巴基斯坦伊斯兰共和国外交部长库雷希、塔吉克斯坦共和国外交部长穆赫里丁、乌兹别克斯坦共和国外交部长卡米洛夫、土库曼斯坦外交部副部长哈吉耶夫共同参加。

会议在相互理解的气氛中以建设性的方式举行，外长们：

注意到随着外国军队的撤出，阿富汗人民现在必须决定自身命运，让“阿人主导、阿人所有”的国家和平和解进程真正落地。

认识到阿富汗局势演变过程再次证明，军事手段不能解决阿富汗问题，强调在阿富汗建立一个阿富汗各民族参与的包容性政治架构十分重要。

强调联合国安理会相关成员应承担阿富汗和平重建的责任，支持阿富汗发展社会和经济基础设施，向阿富汗人民提供关键性的经济和人道主义援助。国际社会不应抛弃阿富汗人民。

强调邻国应携手应对共同挑战，加强睦邻友好合作，促进和平、安全、稳定、地区互联互通、民间交往、贸易投资和经济一体化，造福整个地区。

各方共同宣布：

一、根据《联合国宪章》规定，支持阿富汗主权独立和领土完整及内政不受干涉，强调阿富汗的未来应由阿富汗人民决定。

二、将与阿富汗人民团结与共，重申致力于帮助阿富汗实现和平、安全、民族和解、稳定与发展。

三、强调阿富汗有必要组建开放包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，奉行睦邻友好的周边政策，实现持久和平、安全和长期繁荣的共同目标，尊重阿富汗的基本人权，包括少数族群、妇女和儿童权益。

四、呼吁警惕阿富汗国内外势力的煽动破坏，防止其干扰阿问题包容性政治解决进程。

五、重申国际社会与阿富汗持续接触的重要性，特别是在人道主义和发展需求方面为其提供支持。

六、谴责针对喀布尔机场及其他民族、宗教群体活动场所的懦弱、残忍恐怖袭击。

七、强调阿富汗领土不能被用于威胁他国。

八、重申“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”、“巴基斯坦塔利班”、“俾路支解放军”、“真主军”及其他恐怖组织不能在阿富汗领土上立足。

九、表示愿保持同阿富汗口岸开放，畅通货物跨境流动，为阿富汗获取外部支持、尤其是人道主义物资运输提供便利，增强阿同本地区国家的经贸联通。

十、承诺继续向阿富汗人民提供医疗物资和技术等援助，帮助阿抗击新冠肺炎疫情。

十一、指出过去20年阿富汗毒品产量持续增长，对阿富汗人民和国际社会造成重大危害。强调有必要停止阿富汗的毒品生产。

十二、呼吁保障联合国机构和其他人道主义组织不受阻碍进入阿富汗并得到保护，以便向有需求的阿人民提供必要援助。

十三、敦促国际社会根据国际责任和共担原则，为阿富汗难民提供充分、可预测、定期和可持续的财政支持，包括为其及时遣返提供充足资源。

十四、注意到邻国实施的主要国际能源、运输、通信、基础设施和其他项目，对阿富汗社会经济发展、积极融入世界经济、确保阿富汗人民福祉至关重要，呼吁国际组织和金融机构为上述项目的实际执行提供必要支持。

十五、同意继续关注阿富汗局势发展并相互协调，以全面综合、步调一致地应对阿局势。

十六、同意今后继续举行阿富汗邻国外长会，由各国轮流主办，下次会议将在德黑兰举行。将设立阿富汗问题特使（特别代表）定期会晤机制和驻阿富汗使馆代表定期会晤机制，共同努力，协商推进具体工作。

(责编：岳弘彬、郝江震)