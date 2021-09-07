新华社塔什干9月7日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦副总理穆萨耶夫7日在有关新冠疫苗接种的研讨会上表示，中国新冠疫苗安全有效，在乌抗击新冠疫情方面发挥着重要作用。

穆萨耶夫表示，他是乌兹别克斯坦最早接种中国新冠疫苗的人之一，“我对中国新冠重组蛋白疫苗非常满意，我（接种疫苗后）没有任何副作用，体内还产生了大量抗体”。

去年12月10日，由中国科学院微生物研究所和安徽智飞龙科马生物制药有限公司共同研发的新冠重组蛋白疫苗在乌兹别克斯坦启动国际Ⅲ期临床试验。今年3月初，乌兹别克斯坦完成对这款疫苗的注册，授予其在乌境内紧急使用许可。

据乌兹别克斯坦卫生部统计，目前在乌接种的新冠疫苗绝大部分是中国重组蛋白疫苗，此外还有美国莫德纳疫苗、英国阿斯利康疫苗和俄罗斯“卫星V”疫苗。

今年8月初，安徽智飞龙科马生物制药有限公司与乌制药企业祖拉贝克实验室有限公司达成协议，在乌联合生产中国新冠重组蛋白疫苗。在初期阶段，该款疫苗原料药由中方合作伙伴提供。8月中下旬，乌政府批准祖拉贝克实验室有限公司生产的这款疫苗在乌兹别克斯坦注册。

乌兹别克斯坦卫生部7日报告，乌兹别克斯坦累计接种新冠疫苗超过1535万剂，逾234万人已完全接种疫苗。

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