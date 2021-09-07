新华社北京9月7日电（记者吉宁、魏玉坤）记者7日从2021年中国国际服务贸易交易会新闻发布会获悉，据初步统计，本届服贸会达成各类成果1672个，其中，成交项目类642个，投资类223个，协定协议类200个，权威发布类158个、联盟平台类46个、首发创新类139个、评选推荐类264个。

商务部服务贸易和商贸服务业司二级巡视员王志华表示，本届服贸会突出展示了数字贸易、5G通讯、工业物联网、智慧办公、区块链创新等新业态新模式，充分交流新理念、展示新服务、发布新成果。同时，充分运用数字技术，以线上线下相结合的方式举办，同步推进屏对屏、面对面的政企对接、产学对接、企业交流和洽谈，充分展现经济数字化、网络化、智能化发展的巨大潜力。

“国家会议中心+首钢园”的“一会两馆”布局，是本届服贸会的一大特色。北京市商务局局长闫立刚说，服贸会在延续使用国家会议中心基础上，首次启用北京城市复兴新地标——首钢园区作为专题场馆，结合工业风貌和奥运元素，打造了特色场馆群，给观众带来独具特色的游历感和空间体验。

王志华说，将按照中央统一部署，抓紧制定全国版跨境服务贸易负面清单，并在全国范围推进实施；在全面深化服务贸易创新发展试点的基础上，探索升级建设国家服务贸易创新发展示范区，打造高水平开放平台；支持在北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，进一步提升制度型开放水平。

2021年中国国际服务贸易交易会9月2日至7日在北京举行，主题为“数字开启未来，服务促进发展”。

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