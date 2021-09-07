新华社开罗9月7日电 通讯：探访埃及本土化生产中国新冠疫苗工厂

新华社记者吴丹妮 伊马德·阿兹拉克

红色瓶盖、透明瓶身，一剂又一剂用中国科兴疫苗原液生产出来的新冠疫苗在埃及生物制品与疫苗公司（VACSERA）的流水线上旋转、移动。

近日，新华社记者来到毗邻埃及首都开罗的吉萨省阿古扎区，探访这家本土化生产中国新冠疫苗的埃及工厂。

今年4月21日，中国科兴公司与VACSERA公司签署在埃及生产科兴新冠疫苗的协议。5月21日，埃及从中国采购的首批科兴疫苗原液运抵开罗，埃及由此成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。

作为人口最多的阿拉伯国家，埃及正致力于成为地区的疫苗生产、出口中心，中国科兴疫苗原液和技术的到来无疑大大增强了这种可能性。

“这里的生产线就是我们与中国科兴公司合作生产疫苗的。”埃及卫生部长哈拉·扎耶德在带领记者参观工厂时介绍道。她表示，这条生产线年生产能力为2亿剂，已能满足埃及当地的疫苗需求。

经过药液注射、贴标等生产线自动化流程后，这些带有VACSERA-Sinovac标签的小药瓶便由穿着蓝色和白色工作服，佩戴着医用头套、口罩、手套的工作人员整理后放入特制冰箱中保存。“这些冰箱都与不间断电源相连，即使发生断电这样的突发情况也不用担心冰箱无法制冷而影响疫苗质量。”公司负责人赫巴·瓦利告诉记者。他还说，世界卫生组织代表团在参观工厂生产后也给予了高度评价。

“自VACSERA公司与中国科兴公司签署合作协议以来，除了输送疫苗原液，中方还派专家留在埃及，直至我们成功生产出第一批疫苗。”埃及卫生部副部长穆罕默德·哈桑尼向记者表示。他强调，中国用实际行动大力支持埃及本土化生产中国新冠疫苗，这样的合作再次证明了埃中关系的强韧和深厚。

7月5日，埃及总理马德布利、卫生部长扎耶德等埃方官员以及中国驻埃及大使廖力强共同走访了埃及本地疫苗生产企业。马德布利当天宣布，埃及已完成首批中国科兴疫苗的生产，埃方对中国帮助埃及进行疫苗本土化生产表示感谢。随后，世卫组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔发表声明说，中国与埃及成功合作生产首批新冠疫苗，世卫组织对此表示赞赏。

与此同时，位于吉萨省的十月六日城内，VACSERA公司的一个新冠疫苗专用生产工厂正在紧锣密鼓的筹备当中，并将于今年晚些时候投产。卫生部长扎耶德表示，新工厂的年产能约为10亿剂，该工厂投产后，埃及的新冠疫苗生产能力将能够满足非洲大陆的需求。

瓦利介绍说，新疫苗工厂设有8个高科技实验室，包括质量监控实验室以及符合国际标准的原材料和生产设备仓储区。“欢迎中国相关机构和企业继续与我们合作，交流专业技术经验。”

加西尔曾表示，中埃两国疫苗合作是国际合作和全球专业技术流动的成功典范，有助于实现联合国可持续发展的相关目标，即获得优质的基本卫生保健服务以及获得安全、有效、优质和负担得起的基本药物和疫苗。

她说：“中埃合作生产疫苗不仅可以加速推进埃及本土的疫苗接种计划，也将进一步推动非洲地区的抗疫进程。”

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