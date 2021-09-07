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南非GDP连续四个季度实现增长 经济学家预测政府将放松封锁限制

2021年09月07日21:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡9月7日电 （记者王磊）据南非政府9月7日消息，2021年第二季度南非国内生产总值（GDP）增长了1.2%，其中运输、仓储和通信业增长了6.9%，对GDP增长的贡献最高，达到0.5个百分点。

南非统计局表示，其他行业如服务业增长了2.5%，对GDP增长贡献了0.4个百分点。贸易、饮食及住宿业上升2.2%，对GDP的贡献为0.3个百分点。此外，农业、林业和渔业增长了6.2%，对GDP增长贡献了0.2个百分点。采矿和采石业增长了1.9%，对GDP增长贡献了0.1个百分点。据报告，铂族金属、黄金和煤炭的产量有所增加。

根据南非统计局的数据，与2020年上半年相比，2021年上半年未经调整的实际GDP增长了7.5%。第二季度实际GDP增长为1.2%，而这也是南非经济连续第四个季度实现增长，2021年第一季度修正后增长1.0%。2021年第二季度的经济活动已恢复至2017年第四季度的水平。

随着南非经济形势转好，南非经济研究局的经济学家也表示，政府可能在未来几周放松对南非的封锁限制。卫生部长法赫拉曾于3日表示，一旦确诊人数持续下降，他将建议总统放松限制。

卫生部还表示目前有足够的疫苗库存，每天接种量可以达到30万到40万剂。目前大约25%的成年人已接种了至少一针疫苗，约16%的成年人完全接种了疫苗。政府目前没有计划强制接种疫苗，但卫生部长表示正在研究鼓励接种疫苗的“软”激励措施，比如只允许接种疫苗的人参加特定活动。

(责编：崔越、常红)

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