新华社布拉格9月7日电（记者杨晓红）为更好地宣传和推广2022北京冬奥会，由《布拉格时报》主办、旅捷各主要侨团协办的“捷克侨界迎接北京冬奥会线上座谈会”日前在捷克首都布拉格举行。

与会嘉宾首先观看了2022年北京冬奥会宣传片和捷克奥运代表团参加平昌冬奥会和东京奥运会的宣传片。

中国驻捷克大使张建敏介绍了北京冬奥会场馆建设、疫情防控等情况。他说，在不久前举行的东京奥运会上，中国代表团和捷克代表团均取得出色的成绩，希望在北京冬奥会上，两国运动健儿能够继续奋力拼搏，再创佳绩。

张建敏表示，捷克在冰球等冬季运动项目上实力强劲，中捷两国在体育领域一直有着良好的交流与合作，北京冬奥会必将进一步促进两国在体育，特别是冬季项目上的交流与合作。

张建敏表示，中国驻捷克大使馆一直与捷克奥委会保持密切联系，使馆将为捷克代表团赴华参赛全力提供包括签证在内的便利和服务。

捷克奥委会项目协调员米·维尔纳表示，为了方便两国运动员和奥运官员的交流，他们正在搭建跨语言的平台，方便信息传递，共享奥运精神。

捷克-斯洛伐克-中国商会会长罗·斯巴奇尔说，他是运动员出身，特别理解参加冬奥会对运动员的吸引力。

斯巴奇尔说：“2019年4月我曾赴北京参加‘一带一路’国际合作高峰论坛，有机会参观了建设中的奥运场馆，印象深刻，期待有机会再去北京观看奥运比赛。”

捷克冰球教练迈·邦查克说，过去两年，他曾在中国的冰球俱乐部执教，北京已经成了他的新家，他期待继续帮助中国冬季运动项目发展。

前花样滑冰世界冠军、捷克冰上音乐剧剧团总经理拉·科娃奇科娃说，参加奥运会是每个运动员的梦想，相信北京能够克服困难，成功举办冬奥会，并祝愿中捷两国运动员取得优异成绩，希望有更多的观众参与奥运，共同享受奥运时刻。

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