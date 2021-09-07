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卡塔尔埃米尔与美国国务卿和防长讨论阿富汗局势

2021年09月07日20:55 | 来源：新华社
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新华社多哈9月6日电（记者杨元勇）卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆6日在卡塔尔首都多哈会见到访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀，双方讨论了美国撤军后阿富汗局势、美国从阿富汗撤侨行动等。

据埃米尔办公室在其网站上发布的消息，双方在会见中讨论了地区和国际形势以及双边关系等。塔米姆在会见中收到美国总统拜登的信件。拜登感谢卡塔尔对美国在阿富汗的撤离行动提供的帮助，同时感谢卡塔尔为举办美国与塔利班之间的谈判所付出的努力。

布林肯离开美国前在社交媒体上发文说，他此次将访问卡塔尔和德国。奥斯汀在结束对卡塔尔的访问后将访问沙特阿拉伯、巴林和科威特。

此外，据卡塔尔埃米尔办公室网站消息，塔米姆6日还会见了到访的沙特内政大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·沙特，双方探讨了双边关系、国际和地区局势、反恐以及安全合作等。

阿富汗当地时间8月30日23时59分，最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗发起的军事行动结束。塔利班随后在机场部署特种部队，完全接管了机场。

(责编：白宇、赵欣悦)

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