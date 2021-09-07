新华社北京9月7日电 题：中国经济“三力”持续赢得外资“信任票”

新华社记者乔继红

全球诸多主要投资机构近日密集表示看好中国投资机会，持续对中国投下“信任票”。在全球疫情起伏不定、世界经济艰难复苏的背景下，中国以经济增长韧实力、巨大市场新活力和改善营商环境行动力持续赢得外资青睐。

外资对中国的信任源于中国经济增长展现的韧实力。面对外部不确定性加大和国内疫情、汛情等多重冲击，中国经济展现出强大韧性，持续稳定恢复、稳中向好。去年，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。今年上半年，中国国内生产总值同比增长12.7%，依然是引领世界经济增长的“可靠火车头”之一。经济先行指标制造业采购经理指数连续18个月站在“荣枯线”以上，显示中国制造业持续扩张。中国经济的“硬”实力转化为吸引外资的竞争力。据彭博社报道，外国投资者自去年11月以来持续增持中国股票，全球各地资金持续涌入中国凸显对中国经济长期信心。投资银行高盛的战略分析师们认为，“放在全球背景下，中国拥有强大的经济和收益增长潜力”。

外资对中国的信任源于中国巨大市场释放的新活力。第二届服贸会在北京举行，与广交会、进博会等一起形成“矩阵”，成为中国向世界提供公共产品、分享巨大市场红利的重要平台。爱尔兰中国科学技术交流协会副会长芬巴尔·克利里说，未来15年中国服务贸易进口总额或将达到10万亿美元，蕴藏巨大市场商机。这只是中国巨大市场潜力的一部分。超100万亿元人民币的经济总量，包括全球规模最大、成长最快的中等收入群体在内的14亿人口的庞大消费潜力，不断优化的消费结构和创新条件，让中国成为名副其实的“世界市场”，并不断迸发新活力。中国欧盟商会发布的《商业信心调查2021》显示，约一半受访企业表示他们在中国的利润率高于全球平均水平，比例远高于去年。

外资对中国的信任源于中国持续改善营商环境的行动力。近年来，以市场化、法治化、国际化为方向，中国改善营商环境的步子不断加快。“放管服”改革持续深化，《优化营商环境条例》和外商投资法同步实施，市场准入负面清单、外商投资准入负面清单持续减少，鼓励外商投资产业目录不断扩容，自贸试验区再次扩围，海南自由贸易港建设正式启航，服贸会和进博会不断升级……中国以真招实策向世界宣示扩大对外开放、优化营商环境的决心和定力，赢得外资高度认可。中国金融业对外开放有序推进，首家外资控股证券公司、首家外资独资寿险公司、首家外资全资控股期货公司、首家外资全资控股公募基金等多个“第一”陆续诞生。今年上半年，中国实际利用外资同比增长28.7%。中国美国商会在最新发布的《2021中国商务环境调查报告》中说，在华外企正面评价中国投资环境，三分之二的企业表示将增加在华投资。各国投资者用实际行动说明，中国仍然是全球外商投资的重要目的地。

目前，全球投资仍面临疫情长尾冲击等诸多不确定性，但有理由相信，中国稳健的经济增长、巨大的市场潜力和不断优化的营商环境，将持续转化成综合竞争力，形成吸引外商投资的强劲“磁力”。正如英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里所说，对外国投资者来说，未来的“最佳机会”仍在中国。

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