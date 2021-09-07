新华社北京9月7日电（国际观察）高质量发展带来新机遇 外资持续涌入中国市场

新华社记者徐超

香港联合交易所最新数据显示，自去年11月以来，外国投资者每月都通过“沪港通”“深港通”等机制增持沪深两市股票。与今年7月相比，8月外资买入规模增加一倍多，“买入中国”正成为主流趋势。一些海外媒体和机构人士认为，中国经济保持稳健增长，并在新冠疫情中展现出强大韧性，令投资者更加坚定对中国市场的长期投资信心，越发期待中国经济高质量发展带来的市场机遇。

美国有线电视新闻网日前报道，贝莱德公司、高盛公司、富达国际公司等知名金融机构正建议客户继续“买入中国”。彭博社认为，包括股市、债市在内，全球投资资金持续流入中国市场，凸显中国的“市场引力”以及全球投资者对中国经济发展的信心。

一方面，中国经济的稳健基本面正焕发长期投资吸引力。在疫情严重冲击世界经济的背景下，中国经济展现出的韧性难能可贵。2020年，中国经济仅在一季度出现下滑，随后逆势上扬且增速加快，成为当年全球唯一实现正增长的主要经济体。

管理7460亿美元资产的瑞士百达资产管理公司首席策略师卢卡·保利尼认为，长期来看，投资中国的基本面良好。人民币汇率走势强于其他主要货币，国债收益率表现不俗。“对外国投资者来说，中国显然完全‘值得投资’。”

彭博社数据显示，与标准普尔500种股票指数相比，沪深300指数平均市盈率接近2007年以来最具吸引力的水平，这对外资进一步买入构成支撑。人民币走强进一步提升了中国股票和债券的吸引力，外国买家持有的中国主权债务规模也不断增长。

富达国际亚洲证券事务负责人维多利亚·米奥认为，中国中等收入群体购买力不断增加，预计未来十年中国经济将保持稳健增长。

斯里兰卡智库探路者基金会前执行主任拉克什曼·西里瓦德纳认为，庞大的国内市场对中国经济从疫情中恢复至关重要。这一市场及不断发展的小康社会持续创造需求，为全球跨国企业提供投资机会。

位于法国巴黎的ESCP高等商学院副校长、欧洲商务孔子学院外方院长莱昂·劳鲁萨认为，法国企业看好中国投资、营商环境，对中国经济发展充满信心。他表示，中国企业在制造业、通信科技、电子商务、人工智能、大数据等领域具有领先优势，外企投资这些行业可以获得高回报。

另一方面，中国经济优化增长结构带来长期投资机遇。今年以来，中国主要经济指标保持稳定增长，经济运行稳中加固，高质量发展取得新成效。一些市场人士注意到，中国政府近期强化市场监管力度，旨在优化未来经济增长结构，实现更高质量和更均衡的增长。

负责管理2.1万亿美元资产的法国东方汇理资产管理公司首席投资官帕斯卡尔·勃朗认为，近期中国对一些行业的监管调整正打开新的投资大门。该机构本月发布报告，对中国市场保持长期积极的看法，认为近期市场波动为投资者带来机会，“增加他们在全球投资组合中对中国股票的配置”。

贝莱德公司旗下的贝莱德智库7月发布中期投资展望报告认为，中国推动高质量发展将产生积极影响。比如，正当发达经济体通过前所未有的宽松财政和货币政策应对疫情冲击之时，中国避免“大水漫灌”，寻求降低金融风险。这些举措可能短期影响经济增速，但长期看有望提高中国经济发展的质量。该机构建议，从战略角度“大幅加码中国”。

贝莱德智库一名投资策略负责人接受英国《金融时报》采访时表示，中国在全球投资者资产配置中的占比并未达到应有水平，建议投资者把对中国市场的资产配置提高两到三倍。（参与记者：唐璐、唐霁）

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