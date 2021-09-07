新华社罗马9月6日电（记者叶心可）意大利国际果蔬线上展览会6日正式开幕。展会首日为“中国日”，逾百家中国企业在线上平台向采购商展示来自中国的果蔬产品，以独特的“中国味道”为本次展会拉开帷幕。

据了解，本次“中国日”的展览主题为“健康美味来自中国”，来自中国20个省份的110家企业参展，展团规模和参展产品品类数量均创历史新高。

中国常驻联合国粮农机构代表广德福在线上为活动致辞。他指出，今年是联合国设立的“国际果蔬年”，中国常驻联合国粮农机构代表处将继续助力中欧企业增进了解、加深合作，推动建设一个更加畅通务实的果蔬贸易合作新平台。

在会上，中国农业农村部农业贸易促进中心主任马洪涛倡议中外企业借助中欧班列实现新突破，并从数字经济中发掘商机，通过服务贸易来打造优势。来自意大利的地方政府官员及贸易代表进行了主题发言，中国农业国际贸易高质量发展基地以及广东、河北的企业代表分别就中国大蒜、生姜、苹果等产业及产品情况进行了交流。当天还举办了中欧果蔬企业线上对接会、中意鲜食果蔬峰会等活动。

意大利国际果蔬展是欧洲及地中海周边地区规模最大、最具影响力的专业展会之一。受新冠疫情影响，今年展会首次采用线上线下并行的模式举办，线下展会定于7日至9日在意大利海滨城市里米尼举办。

(责编：崔越、杨牧)