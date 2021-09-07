蓟平

9月7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会闭幕并取得丰硕成果，完整呈现了数字化新技术、新模式、新业态、新成果，成功地搭建了全球数字贸易交流、展示和交易平台。在新冠疫情依然笼罩全球，世界经济复苏态势低迷的形势下，本届服贸会如一缕驱云拨雾的清风，给国际社会带来了鼓舞和希望。

正如多位政要、知名专家学者和企业家所言，本届服贸会所取得的“可触及”的物质成果是巨大的，所彰显的方向和榜样性作用具有更深远的意义和不可估量的价值。

第一，本届服贸会是在全球疫情未得到全面控制，人流物流仍严重受限，经贸活动阻滞不畅，人们对本国和世界经济的前途迷茫无措的情势下举办的。本届服贸会充分利用数字技术，采用线上线下相结合的方式举办，同步推进屏对屏、面对面的交流和洽谈，帮助企业在特殊形势下拓展商机，使人们在疫情肆虐下看到经济数字化、网络化、智能化的巨大潜。这不仅对冲了疫情的影响，而且也给世界经济未来的发展和人类对美好生活的追求带来了新的希望。

第二，作为全球服务贸易领域规模最大、内容最丰富的国际展会，服贸会的举办对于各国乃至世界经济特别是国际贸易具有重要意义。众所周知，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建世界经济新发展格局中具有举足轻重的作用。受新冠肺炎疫情影响，世界经济陷入严重衰退，在此背景下，中国作为全球第二大服务贸易国进一步扩大开放，为世界服务贸易搭建平台，让各国企业共享中国发展红利，为推动世界经济贸易复苏作出中国贡献。

第三，服贸会与广交会、进博会一道，构成中国对外开放的三大展会，与“一带一路”倡议下的广泛对外合作项目一道，织成构建人类命运共同体理念下的国际合作网络。中国的服务业发展迅速，数据显示，今年上半年中国服务业增加值达到29.6万亿元，占国内生产总值比重从去年的54.5%提升到了55.7%，为服务贸易高质量发展提供了强大的产业支撑。中国服贸业在“十三五”期间取得了骄人成绩，今年以来又在全球率先恢复增长态势，上半年服务进出口总额同比增长6.7%，这是中国为世界树立的又一个榜样。

中国在本届服贸会上庄严重申，愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。这是中国的承诺，代表着世界服务贸易的发展方向，也代表着世界经济复苏和发展的可行之路。

(责编：崔越、常红)