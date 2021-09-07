人民网北京9月7日电 （向施臻）2021年中国国际服务贸易交易会（下文简称服贸会）于9月2日至7日在北京召开。意大利作为中国重要的欧盟经贸伙伴，此次有三家企业参展。

参展企业之一的意大利教育中心展位前，吸引了不少参观者驻足。意大利是中国留学生在欧盟区域内的重要留学目的地国，由于受到新冠疫情影响，意大利的中国留学生数量相较之前略有下降。意大利教育中心中国区总负责人邢建军在接受采访时介绍，疫情前一年，中国赴意留学人数达到历史峰值5000多人。受疫情影响2020年的赴意留学人数略有回落，仅有3500人，2021年进一步走低，约有2500名中国学生选择赴意大利留学。

但另一方面，赴意留学的中国生源质量却在不断提升。该机构数据显示，选择赴意大利攻读硕士学位的中国留学生数量逐年增加。此外，赴意攻读硕士的中国留学生中，国内双一流高校的本科毕业生比例也在逐步增加。

据了解，意大利教育资源丰富，拥有坚实的高等教育基础。各项数据显示，意大利的综合性大学的综合实力全球排名第5。米兰理工、都灵理工、罗马智慧大学、帕多瓦大学等都是中国留学生的首选。

邢建军表示，受到新冠疫情影响，中国学生赴意留学规模较之前出现了一些变化，但中意教育交流依然照常进行。一部分学生在国内远程上课，另一部分学生则分段分时期返回意大利学校。中意大学之间的交流互动也未因此停顿。一些大学在疫情期间通过云签约的方式签署了多项合作协定，中意合作项目的授课也仍以远程方式持续进行。不过，一些实践性较强的课程，如雕塑、版画、声乐等还是受到了一定影响。

今年是意大利教育中心连续第二年参加服贸会。作为意大利高等教育体系的官方推广机构，该中心参加服贸会旨在提振信心，为未来中意两国教育交流继续夯实基础，并积极客观和全方位地宣传意大利高等教育体系。

得益于此届服贸会规模大、教育类国际交流项目多的特点，中心相关负责人强调，相信未来中意教育合作将会迎来更多机遇。

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