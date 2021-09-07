新华社柏林9月6日电 （国际观察）社民党支持率反超 德国大选再添变数

新华社记者张远

距离9月26日德国联邦议院选举只剩约3周时间，“舆观”民意调查公司日前发布的最新民调显示，德国社会民主党（社民党）的支持率大幅上升，以较大优势领先总理默克尔所在的联盟党。

分析人士指出，社民党总理候选人奥拉夫·肖尔茨的个人表现是促使该党支持率上升的重要因素。社民党的崛起也给德国各政党的合纵连横带来新的可能性。

社民党支持率蹿升

上述民调显示，社民党支持率为25%，较上月上升7个百分点，超出联盟党5个百分点。

社民党的民意支持率此前曾长期低迷。2017年联邦议院选举中，社民党获得20.5%的选票，此后其支持率一直走低，原因是该党与联盟党联合组阁后，政策主张与联盟党趋同，丧失了自身特色，让选民失望。2019年，社民党在图林根、萨克森、勃兰登堡等州的地方选举以及欧洲议会选举中均失利。今年5月初，社民党民调支持率一度跌至14%。

然而8月以来，社民党支持率快速提升，不仅追上此前势头很猛的绿党，现在还超过了支持率长期居首位的联盟党，人气回升之快令人瞠目。

肖尔茨在各党总理候选人中的优势更是明显。“舆观”民调公司最新调查结果显示，假设德国总理为直接选举，肖尔茨得票率为27%，远高于绿党候选人安娜莱娜·贝尔伯克的9%和联盟党候选人阿明·拉舍特的8%。

肖尔茨表现加分

分析人士指出，社民党现阶段支持率快速攀升与肖尔茨的个人表现有较大关系。

德国近两年来经历多场危机，肖尔茨作为联邦政府副总理兼财政部长，某种意义上扮演了“救火队员”的角色。欧洲新冠疫情下，肖尔茨参与制定了欧盟7500亿欧元的恢复基金方案，为德国拟订了1300亿欧元的经济刺激方案，将失业率控制在低位。今年7月中旬德国中部发生洪灾后，肖尔茨在短时间内向政府提交援助方案，涉及4亿欧元援助款。这些举措均收获不少选民支持。

一些德国媒体还捕捉到肖尔茨的语言风格和肢体动作，包括他经常使用默克尔的“菱形手势”，即双手指尖相触放在身体前方。有分析称，肖尔茨意图打造“默克尔2.0”的形象，以获得不少希望“保持现状”选民的支持。

相较肖尔茨，拉舍特和贝尔伯克则表现欠佳。前者7月在考察洪灾现场时不顾场合放声谈笑，后者在选战伊始就卷入学历造假、著书抄袭等风波。竞争对手的这些表现更是让肖尔茨显得“靠谱”。

在8月底举行的“总理候选人三人对决”电视辩论会上，肖尔茨表现沉稳。会后福沙舆论调查所民调显示，47%的民众信任肖尔茨，24%的人信任拉舍特，贝尔伯克的信任度为20%。

选战不确定性增加

目前在德国联邦议院拥有席位的政党分别是联盟党、社民党、德国选择党、自由民主党（自民党）、左翼党和绿党。按照选举规则，在联邦议院选举中得票率最高的政党拥有优先组阁权。社民党支持率蹿升使选后组阁有了更多可能的组合方式。

此前联盟党民调结果占优时，联盟党、绿党与自民党最有可能形成执政联盟，三党支持率相加过半。这三个政党的代表色分别为黑、绿、黄，正是牙买加国旗的三色，因此这三个政党被称为“牙买加组合”。

而按照当下民调结果，社民党可能掌握组阁主导权。社民党、绿党、自民党支持率相加超过半数，代表色分别为红、绿、黄，被称为“红绿灯组合”。另外，社民党、左翼党、绿党支持率相加也接近半数，按代表色又成为“红红绿组合”。

距离联邦议院选举仅剩三周，当前选战呈现胶着状态。德国民调专家斯特凡·格鲁内瓦尔德评价，德国选民从未如此犹豫。他说，社民党目前的民调表现能否最终体现在选票上还难说，因为选民信任肖尔茨，却不信任社民党模糊的政策主张。

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