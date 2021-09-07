新华社华盛顿9月6日电 综述：额外失业救济福利到期或影响千万美国人生计

新华社记者许缘 高攀

美国政府旨在为疫情期间失业者提供经济援助的三项措施6日到期。在新冠疫情持续蔓延的背景下，这些失业救济福利“断供”，可能影响上千万美国人生计。

美国国会自去年3月以来陆续推出多项经济纾困法案，出台并延续了三项针对疫情期间失业人员的经济援助措施。这些措施为每周失业救济增加额外福利，并扩大失业救济的领取范围。

据纽约智库世纪基金会统计，这三项措施6日到期后，上千万美国人将受影响。其中，750万人将完全失去失业救济金，270万人领取的救济金额将减少。世纪基金会高级研究员安德鲁·斯泰特纳表示，受影响失业者的生活质量可能急转直下。

例如，去年3月出台的经济纾困法案相关措施将临时工和个体劳动者等纳入有资格领取失业救济的范围。统计显示，这些群体约占领取失业救济总人数的40%，停发救济金后，他们将基本失去收入来源。

其实，截至8月7日，已有22个州提前取消额外失业救济福利。这些州大都由共和党掌权，取消理由是失业救济金甚至高于部分行业收入，打击了失业者寻找工作的积极性。

失去救济福利对失业者和美国国内消费的影响已经显现。哥伦比亚大学和哈佛大学等高校学者8月就上述州经济状况的研究结果显示，每8个失去救济金的失业者中，只有1人能找到工作；救济金每减少1美元，失业者的支出将相应减少52美分。

研究作者之一、马萨诸塞大学阿默斯特分校经济学家阿林德拉吉特·杜布表示，失业救济福利“断供”将导致消费支出在9月至10月下降约80亿美元。

摩根大通研究部联席总裁菲奥娜·格雷格认为，提前取消额外失业救济的州高估了停发失业救济福利对经济的正向刺激。事实上，失业救济福利不仅不是阻碍失业者重新就业的原因，还是疫情期间刺激消费的重要手段。

数月来，国会两党围绕是否延长失业救济福利展开激烈争辩。共和党人以打击就业积极性和大量救济金被非法骗取为由，希望尽快取消相关福利举措。面对共和党的坚决反对，民主党在延长失业救济福利方面显得有心无力。

参议院财政委员会主席、民主党人罗恩·怀登认为，制定疫情期间失业救济福利方案应参照实际经济状况，而不是“武断地”规定截止日期。他同时指出，疫情发生以来陆续出台的大规模支出法案给联邦政府财政带来巨大压力，对延长失业救济福利构成障碍。

(责编：王禹蘅、燕勐)