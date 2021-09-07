新华社北京9月7日电（记者张莹）以色列研究人员最近公布的两篇预印本研究论文显示，接种第三剂辉瑞新冠疫苗可以显著降低新冠病毒的感染风险。

以色列从7月中旬开始分阶段开展新冠疫苗加强针接种，主要采用辉瑞疫苗。该国从7月12日开始为患有癌症或做过器官移植手术等免疫系统受损的成年人接种第三剂疫苗，7月30日开始为60岁以上人群接种第三剂疫苗，到8月29日第三剂疫苗接种范围已扩展至12岁以上人群。

第一项关于疫苗加强针效果的研究由以色列卫生部和以色列魏茨曼科学研究所等研究机构合作完成。7月30日至8月22日期间，研究人员随访了约114万名符合第三剂疫苗接种条件的60岁以上老年人，并将他们的感染情况与是否接种过第三剂疫苗进行关联分析。结果显示，接种第三剂疫苗12天或更长时间后，感染新冠的相对风险降低了11.4倍。经过进一步矫正，研究人员认为，接种第三剂疫苗可将预防感染的保护效力提高至5倍。

第二项研究由以色列马加比医疗保健服务公司与美国耶鲁大学等合作。为了评估接种加强针对预防新冠感染的有效性，研究人员利用来自马加比医疗保健服务公司的患者数据进行初步回顾性研究。结果发现，接种第三剂疫苗7至13天后，新冠病毒检测结果阳性率降低了48%至68%；接种第三剂疫苗14至20天后，新冠病毒检测结果阳性率降低了70%至84%。

上述两篇预印本论文均已发布在医学论文档案网上。美国《科学》杂志网站近日援引美国约翰斯·霍普金斯大学流行病学家戴维·道迪的话报道说，如果以提供高水平的短期免疫力为目标，接种加强针毫无疑问是一个好办法。但由于这些研究只关注了接种加强针后的短期效果，尚不清楚增强的保护作用能持续多久。

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