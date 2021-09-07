新华社拉姆安拉9月7日电 特写：疫情下，巴勒斯坦女性的农业加工社区

新华社记者陈霖

巴勒斯坦南部城市希伯伦城郊外的一片社区内，一个完全由女性组成的农业加工社区近年来渐渐活跃。在女性失业率居高不下的巴勒斯坦，这个社区的女性就业率不仅没有因为新冠疫情影响下降，反而不断提升。

希伯伦以种植葡萄闻名中东。每年夏天葡萄丰收时，果农们争相降价促销，但即便如此，仍有大批葡萄滞销。2015年，巴勒斯坦女性组织起一个小型团体，收购市场上的葡萄，制成各式加工食品。

深褐色糖浆，加入食物凝胶制成葡萄片、葡萄干、果酱等加工食品。因味道好且可长久保鲜，这家店铺在当地已小有名气，附近地区的食品店都来这里进货。

社区负责人胡达·沙迪德说，这里都是女性可以做的工作，员工大部分来自周边社区。这位社区负责人表示，他没有招募男性，希望可以给女性一个相互扶持的空间，近两年也有从周边难民营过来的姑娘和暑期实习的大学生。

安瓦尔·拉比娅是暑期实习的大学生。她说，在这里工作好过在家中虚度光阴，可以收获很多有趣的实习经验。

时值当地盛夏，大部分烧制工作都要赶在正午前完成。将水果打碎的捣碎机，热气腾腾熬制浆水的沸锅都位于室外。中东夏季的艳阳让工作环境酷热难耐。

员工兰达·沙拉尔说，夏天在熬制糖浆的锅旁工作十分辛苦，但她依然热爱这份工作。“因为它让我有了收入，有益于社会……曾经我也是家中的全职太太，感觉被世界遗忘，现在和年轻姑娘们一起劳动让我心情放松、感到自由。”

巴勒斯坦中央统计局数据显示，疫情前巴勒斯坦女性失业率高达41.2%，近一半女性未参与工作，大部分工作也都集中在拉姆安拉等城市。在新冠疫情影响下，当地媒体和政府多次强调疫情拉升了失业率，许多家庭面临挑战。而在胡达负责的社区和其他一些社区，不但没有出现大规模失业，反而还在增加就业人数。

胡达说，最近新招了几名工人，社区内女性员工已达到50人，对于最开始只有十几名成员的我们来说这是巨大成功，希望将来能够让更多渴望工作的女性加入。

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