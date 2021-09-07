人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

特写：疫情下，巴勒斯坦女性的农业加工社区

2021年09月07日13:56 | 来源：新华网
小字号

　　新华社拉姆安拉9月7日电 特写：疫情下，巴勒斯坦女性的农业加工社区

　　新华社记者陈霖

　　巴勒斯坦南部城市希伯伦城郊外的一片社区内，一个完全由女性组成的农业加工社区近年来渐渐活跃。在女性失业率居高不下的巴勒斯坦，这个社区的女性就业率不仅没有因为新冠疫情影响下降，反而不断提升。

　　希伯伦以种植葡萄闻名中东。每年夏天葡萄丰收时，果农们争相降价促销，但即便如此，仍有大批葡萄滞销。2015年，巴勒斯坦女性组织起一个小型团体，收购市场上的葡萄，制成各式加工食品。

　　深褐色糖浆，加入食物凝胶制成葡萄片、葡萄干、果酱等加工食品。因味道好且可长久保鲜，这家店铺在当地已小有名气，附近地区的食品店都来这里进货。

　　社区负责人胡达·沙迪德说，这里都是女性可以做的工作，员工大部分来自周边社区。这位社区负责人表示，他没有招募男性，希望可以给女性一个相互扶持的空间，近两年也有从周边难民营过来的姑娘和暑期实习的大学生。

　　安瓦尔·拉比娅是暑期实习的大学生。她说，在这里工作好过在家中虚度光阴，可以收获很多有趣的实习经验。

　　时值当地盛夏，大部分烧制工作都要赶在正午前完成。将水果打碎的捣碎机，热气腾腾熬制浆水的沸锅都位于室外。中东夏季的艳阳让工作环境酷热难耐。

　　员工兰达·沙拉尔说，夏天在熬制糖浆的锅旁工作十分辛苦，但她依然热爱这份工作。“因为它让我有了收入，有益于社会……曾经我也是家中的全职太太，感觉被世界遗忘，现在和年轻姑娘们一起劳动让我心情放松、感到自由。”

　　巴勒斯坦中央统计局数据显示，疫情前巴勒斯坦女性失业率高达41.2%，近一半女性未参与工作，大部分工作也都集中在拉姆安拉等城市。在新冠疫情影响下，当地媒体和政府多次强调疫情拉升了失业率，许多家庭面临挑战。而在胡达负责的社区和其他一些社区，不但没有出现大规模失业，反而还在增加就业人数。

　　胡达说，最近新招了几名工人，社区内女性员工已达到50人，对于最开始只有十几名成员的我们来说这是巨大成功，希望将来能够让更多渴望工作的女性加入。

(责编：王禹蘅、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部