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2021“天涯共此时”中秋节文化周在马来西亚启动

2021年09月07日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月7日电 （记者刘慧）2021年中秋将至，由中国文化和旅游部推出的“天涯共此时”中秋节文化周活动日前在马来西亚拉开帷幕。

今年中秋文化周活动为期一个月。吉隆坡中国文化中心将通过网络平台，推出“云”演展、“云”讲座、“云”工作坊、“云”直播、“云”互动、“云”比赛等一批内容丰富的公共线上文化和教育资源，与马来西亚民众共度中秋传统佳节。

自9月11日起，吉隆坡中国文化中心将连续两个周末举办4场以中秋为主题的线上讲座和工作坊，免费向公众开放报名。9月18日晚，中心还将邀请马来西亚当地优秀青年演奏家，为观众带来一场传统民乐和现代电子音乐相互交融的“但愿人长久”中秋直播音乐会。

活动期间，由中国文化和旅游部提供的主题活动资源也将在中心网络平台上线。“经典话中秋”“美食品中秋”“音乐颂中秋”“诗画咏中秋”四大内容版块，将通过虚拟展览、短视频展播、线上音乐会、微课堂教学、互动体验等形式，展示中秋传统文化习俗和中国当代发展面貌。

此外，中秋期间，吉隆坡中国文化中心还将举办“绘出祝福·2022北京冬奥会”明信片绘画比赛。该活动获得马来西亚教育部特别支持，面向教育部属下马来西亚全国中小学和普通民众推出。

吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，希望通过线上方式，让马来西亚民众即使居家也能欣赏和体验中华传统文化的魅力。

(责编：艾雯、常红)

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