新华社雅典9月7日电 通讯：一位“老码头”见证希腊比雷埃夫斯港新生

开栏的话：

志合者，不以山海为远。2013年，中国国家主席习近平提出共建“一带一路”重大倡议，向世界描绘了一个美好愿景。8年耕耘，秉持共商、共建、共享原则，“一带一路”从理念变为行动，从蓝图变为现实。

权威报告显示，截至2021年6月，中国已同140个国家和32个国际组织签署206份共建“一带一路”合作文件。在这条共建之路上，一个又一个合作项目落地生根，开花结果，一幕又一幕相遇相知、合作共赢的动人故事不断上演。

9月7日起，新华社开设“‘一带一路’故事”栏目，通过全媒体报道，聚焦在“一带一路”的项目建设和人文交往过程中的一个个感人故事，展现中国梦与世界各国梦想相连，彰显新时代中国为世界发展带来新的机遇、推动构建人类命运共同体的使命担当。

新华社记者于帅帅

希腊首都雅典西南约10公里，爱琴海的萨罗尼科斯湾畔，坐落着希腊的最大港口比雷埃夫斯港（简称“比港”）。希腊人塔索斯·瓦姆瓦基季斯已在这里工作了快50个年头。对他来说，比港就是自己的第二个家，他一谈起比港便滔滔不绝、如数家珍。

自16岁到比港从事海运事业，瓦姆瓦基季斯亲历了这座港口的兴盛、衰败和复兴。

这是2019年9月6日航拍的希腊比雷埃夫斯港集装箱码头。新华社发（莱夫特里斯·帕察里斯摄）

在希腊语中，比雷埃夫斯意为“扼守通道之地”。公元前400多年建港以来，这里一直是希腊重要港口，守望着欧洲“南大门”。比港的命运几经波折。多年前，比港衰败不堪，大批船东曾一度弃港而去，直到2008年中国远洋海运集团（中远海运）与希腊方面签署为期35年的特许经营权协议，并据此于2010年10月正式接管比港二号、三号集装箱码头，比港才迎来新生。

瓦姆瓦基季斯是首批加入中方组建管理团队的希腊员工之一，他也由此见证了比港复苏之路，并为此作出了自己的努力。

这张2019年12月5日拍摄的照片显示，中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司商务经理塔索斯·瓦姆瓦基季斯与员工开会。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

中远海运在比港最初的营运工作十分艰巨，码头设备老旧不堪，而且设备保养和维修因缺乏资金而停滞。中远海运从国内派出优秀技术和管理人员，同希腊当地员工一道，共同努力把港口的乱局逐步理顺。

这是2019年9月6日拍摄的希腊比雷埃夫斯港集装箱码头。新华社发（莱夫特里斯·帕察里斯摄）

目前，瓦姆瓦基季斯担任中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司的商务经理。每当有人问及中远海运这十多年来对比港码头项目的经营管理情况时，瓦姆瓦基季斯总会欣慰并自豪地回答说，比港的面貌发生了巨大变化，已完全从中国投资者接手码头之前的困境中走了出来。

得益于“一带一路”的东风，2016年，中远海运收购比港港务局多数股权，新成立中远海运比雷埃夫斯港口有限公司接手港务局经营，自此中远海运对比港的运营范围从二号、三号码头扩大至整个比港。

“我们现在谈论的其实已经是完全不同的比港，现在港口拥有了新设备、新基建和新技术。”瓦姆瓦基季斯说。

自2010年中国企业正式参与运营，比港交出了十分亮眼的成绩单。统计显示，比港的集装箱吞吐量从2010年的88万标准箱增长至2019年的565万标准箱，全球排名从第93位跃升至25位，成为地中海第一大港，对希腊的直接经济贡献超过6亿欧元。

2017年，瓦姆瓦基季斯作为比港明星员工来到北京，参加了首届“一带一路”国际合作高峰论坛，并在开幕式现场聆听了习近平主席的主旨演讲。习近平说：“中国人说，‘万事开头难’。‘一带一路’建设已经迈出坚实步伐。我们要乘势而上、顺势而为，推动‘一带一路’建设行稳致远，迈向更加美好的未来。”

这张2019年12月5日拍摄的照片显示，中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司商务经理塔索斯·瓦姆瓦基季斯在办公楼阳台上。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

瓦姆瓦基季斯说，“一带一路”倡议具有远见卓识，习近平主席的主旨演讲给他留下了深刻印象。在“民心相通”分论坛上，瓦姆瓦基季斯还向来自各个国家和地区的嘉宾讲述了比港的发展故事。

“我认为‘一带一路’对希腊非常有利，我们应该全力参与共建‘一带一路’。”他说。

2019年11月，习近平主席到访希腊，瓦姆瓦基季斯作为当地员工代表之一获习近平主席接见。他记得，习近平主席在参观比港时表示：“百闻不如一见。今天来到比港，亲眼看到了这里的发展变化。中国倡议的‘一带一路’不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。”

“习主席同我们亲切交谈，就如同老友一般。一个伟大国家的领导人能够如此平易近人，我很感动。”瓦姆瓦基季斯说。

在瓦姆瓦基季斯看来，比港作为希腊和中国共建“一带一路”的重要项目，对当地经济社会发展和人民生活改善都有重要意义。迄今为止，这一项目已为当地创造了超过3000个直接就业岗位，以及数以万计的间接就业机会，并通过投资、税收和社会责任等方面对希腊社会作出巨大贡献。他深信，随着希中两国经贸合作的进一步扩大，比港也将进一步得到发展。

这是2019年1月16日航拍的希腊比雷埃夫斯港。新华社记者 吴鲁 摄

2020年，新冠疫情在全球蔓延。受此影响，2020年比港集装箱吞吐量小幅下降至543万标准箱，但仍是地中海乃至欧洲地区表现抢眼的港口。瓦姆瓦基季斯认为，正是希中两国近年来的成功合作帮助比港成功抵御了新冠疫情的冲击。

如今，瓦姆瓦基季斯的两个儿子也都加入了比港的海运事业，小儿子更是与父亲同在中远海运旗下公司工作。瓦姆瓦基季斯说，他和他的家人都非常荣幸能够加入比港项目，并为这一成功故事贡献自己的力量。

这是2019年9月6日航拍的希腊比雷埃夫斯港集装箱码头。新华社发（莱夫特里斯·帕察里斯摄）

(责编：王禹蘅、燕勐)