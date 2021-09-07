新华社北京9月7日电（记者成欣）红十字国际委员会主席中国事务个人特使、东亚地区代表处主任柯邱鸣6日表示，期待与中国加强国际公共卫生合作。

柯邱鸣在接受新华社记者专访时表示，作为国际舞台上很有影响力的国家，中国在多边主义、人道主义、国际发展合作等方面都积极发出声音。红十字国际委员会重视中国的作用，致力于与中国开展对话，期待与中国不断拓展相关领域合作。

柯邱鸣赞赏中国政府为抗击新冠肺炎疫情所做出的努力和对其他国家抗疫提供的帮助。“中国致力于促进疫苗公平可及，这也是红十字国际委员会所倡导的。”他说，“红十字国际委员会十分重视与中国在这方面的合作。”

过去30年来，柯邱鸣一直致力于武装冲突局势中的人道和危机应对工作，曾担任红十字国际委员会行动部主任，领导该组织在全球80多个国家的人道工作，包括阿富汗、叙利亚、索马里、刚果民主共和国等。今年6月底，柯邱鸣就任现职。

柯邱鸣介绍，红十字国际委员会自2010年起开始在中国开展大范围物资采购，目前中国已成为其全球第二大采购中心。这些物资主要包括抗风帐篷、厨具炊具、农具和个人防护用品等，被分发到叙利亚、南苏丹、尼日利亚和阿富汗等国受冲突影响的社区。

近年来，红十字国际委员会和中国红十字会总会在灾害救援、扶贫、公共卫生等多个领域开展了密切合作。柯邱鸣说，公共卫生合作也是双方合作的重点领域，期待与中国加强在疫情防控、公共卫生应急管理、医护人员保护、全民健康覆盖、卫生保健系统、海外医疗援助等方面的合作。

谈及阿富汗局势，柯邱鸣说，红十字国际委员会欢迎中国在阿富汗问题上发挥作用，为阿富汗重建经济、改善民生、重建医院和饮用水系统等提供力所能及的支持帮助。“阿富汗人道需求巨大，红十字国际委员会呼吁国际社会持续加大对阿富汗医疗卫生及其他基本服务等领域的投入。”他说。

红十字国际委员会自1987年即开始在阿富汗开展工作，目前在该国共有约1800名工作人员。红十字国际委员会主席莫雷尔正在阿富汗进行访问。柯邱鸣说：“我们不会从阿富汗撤离工作人员，我们将一如既往在阿富汗各地开展行动。”

日前，中国3名优秀护理工作者获得第48届南丁格尔奖。柯邱鸣表示，3名获奖者全力挽救生命的壮举，诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。红十字国际委员会将继续致力于推进自疫情暴发初期就同中方开展的抗疫合作。

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