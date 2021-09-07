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2021中非合作论坛非洲产品电商推广季在京启动

2021年09月07日11:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月7日电（记者马卓言）“2021中非合作论坛非洲产品电商推广季暨《全球国货之光》非洲特别专场直播季”启动仪式6日在北京以“现场+‘云’”的方式举行。

　　据主办方介绍，此次活动旨在配合2021年底在塞内加尔举行的新一届中非合作论坛会议，希望借此机会构建中非跨境电商合作新平台，推动中非数字经济合作和贸易方式多样化。

　　“中国梦与非洲梦相通相融，中国和非洲发展战略次第衔接，双方经贸合作提质升级前景广阔。”外交部非洲司司长吴鹏在致辞时说，电子商务是中非经济社会数字化转型和消费扩容的一个推动器。非洲商品在华电商推广是双赢的合作，彰显了中非务实合作的互利共赢精神，契合构建更加紧密的中非命运共同体理念。

　　非洲驻华使团长、喀麦隆驻华大使姆巴纳表示，推动中非电子商务合作是中非合作“八大行动”中的内容，这再一次体现了中国对非洲兄弟有诺必践。疫情背景下，电子商务是重振非洲经济的有效途径之一，非洲要向中国多取经，继续加强各领域互联互通。

　　中国互联网协会副秘书长裴玮说，当前，非洲用户在不同场景下的智能手机使用率在不断提升。中国企业通过为当地建设电信基础设施、建立电子商务合作机制等方式积极同非洲合作伙伴开展合作，实现互利共赢。

　　据悉，此次推广季由中国互联网协会和海南卫视共同主办，各类非洲产品线上线下推广活动将持续三个月。当天共有17位非洲驻华使节出席启动仪式。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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