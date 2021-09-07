新华社休斯敦9月6日电（记者徐剑梅）截至当地时间6日下午，美国电力跟踪网站PowerOutage.us数据显示，自四级飓风“艾达”上月29日登陆南部路易斯安那州后，仍有将近50万家庭和企业处于断电状态。

一周来，路易斯安那州南部暑热不消，停电与炎热天气交叠，大量居民苦不堪言。州卫生部门5日说，在该州最大城市新奥尔良，一名74岁老人中暑身亡，使“艾达”在该州致死人数升至至少13人。此前，该州一家养老院在飓风来临前将养老人员疏散到一家仓库，至少5名老年人因环境不良而死亡。

据路易斯安那州主要电力供应商预计，新奥尔良市大部分区域最晚8日将恢复供电，但一些受灾最重地区可能要到9月底才能恢复供电。

美国公共广播电台6日报道说，飓风来袭后，新奥尔良部分地区不仅一直停电，而且没有安全的饮用水，互联网和手机网络不畅。多处加油站无油可售，能加油的站点往往大排长龙。在密西西比河和墨西哥湾沿岸一些小镇，被洪水冲断的道路仍然不通，被淹没的家园等待重建。

据《今日美国报》6日报道，“艾达”在路易斯安那州损毁了超过2.2万根电线杆、2.6万段电线和5261台变压器。

报道说，截至6日，“艾达”在南部路易斯安那、密西西比和亚拉巴马州共造成至少17人死亡，在东北部多州造成至少50人死亡。“艾达”由此成为过去4年来美国致死人数最多的飓风。

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