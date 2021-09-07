人民网莫斯科9月6日电 （记者隋鑫）中国政府第三批援助白俄罗斯新冠病毒疫苗交接仪式6日在白俄罗斯首都明斯克市举行。中国驻白俄罗斯大使谢小用、白卫生部部长皮涅维奇出席仪式并签署疫苗交接证书。

谢小用大使在致辞中表示，新冠肺炎疫情发生以来，中白共同抗疫成为两国合作的亮点。双方相互提供医疗物资援助，交流抗疫经验。在疫苗合作方面，今年2月、5月，中国政府分别向白俄罗斯提供了两批疫苗援助。5日，中国政府第三批无偿援助白俄罗斯的新冠疫苗运抵明斯克国际机场，这是落实两国元首重要共识的具体举措，是中白抗疫合作的新篇章，再一次体现了中国和白俄罗斯两国的深情厚谊。希望得到世界多国肯定的中国新冠疫苗能够为白俄罗斯抗击疫情发挥积极作用。

中国驻白俄罗斯大使谢小用致辞。中国驻白俄罗斯大使馆供图

谢小用大使指出，新冠疫情还远未结束，近来又发现多个传染性极强的病毒变种，全球抗疫之战可谓任重道远。令人兴奋的是，中白双方正在合作研制能有效治疗新冠肺炎的中药制剂，未来有望在中白工业园投产，相信这必将对两国战胜疫情发挥积极作用。中方愿与白方携手前行，共战疫情，努力推动构建人类卫生健康共同体。

签署疫苗交接证书。中国驻白俄罗斯大使馆供图

皮涅维奇部长在致辞中表示，今天举行的仪式再次印证了白中两国的全面战略伙伴关系。自疫情发生以来，两国保持密切合作，相互提供援助。去年1月30日和2月6日，白俄罗斯派出军机向中方提供了两批医疗物资援助，助力中方抗击疫情。在白俄罗斯发生疫情后，中方也积极向白方提供了多批援助物资。两国元首相互致函慰问。双方医疗专家多次举行视频会议交流疫情防控和诊疗经验，一段时期甚至达到了一周一次的频率。此前中方已向白方无偿提供两批由中国国药集团生产的新冠病毒疫苗，此次中方又向白方无偿援助第三批疫苗，再一次彰显了白中两国的传统友谊，我谨代表白政府对此深表感谢。白方愿同中方继续保持密切合作，并肩抗击疫情。

机场工作人员搬卸疫苗。中国驻白俄罗斯大使馆供图

随后，谢大使和皮涅维奇部长签署了中国政府第三批援白新冠病毒疫苗交接证书。

仪式结束后，谢小用大使和皮涅维奇部长共同接受了白俄罗斯国家通讯社、国家电视台、首都电视台、公共电视台等主流媒体的联合采访，就中国疫苗有关情况、中医药合作、中白共同抗击新冠肺炎疫情等领域回答了提问。

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