俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫5日说，俄总统弗拉基米尔·普京明确表示愿与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤，认为两国关系需要改善。

佩斯科夫当天做客“俄罗斯24”新闻频道一档电视节目时说：“如果说到普京总统的政治意愿，他已经一再确认愿意会晤（泽连斯基），他认为俄乌关系现状如此糟糕毫无益处，应该修复。”

佩斯科夫说，俄方没有从泽连斯基一方看到相向的政治意愿。

不过，他强调，如果俄乌元首会晤实现，克里米亚问题不在讨论之列。“对我们而言，克里米亚不是讨论议题。乌克兰总统办公室告诉我方，泽连斯基想谈克里米亚。怎么谈？（乌方）显然不会以克里米亚是俄罗斯一个地区的立场来谈。那样的话，克里米亚不会是会晤议题。”

克里米亚2014年脱离乌克兰并入俄罗斯。

泽连斯基今年4月接受意大利媒体采访时说，为化解乌克兰东部冲突，梵蒂冈将是他与普京会晤的“最理想地点”。佩斯科夫当时回应说，俄方没有收到乌方任何有关俄乌元首在梵蒂冈会晤的提议。

乌克兰东部局势今年早些时候一度升温，乌政府军和东部顿巴斯地区民间武装相互指责对方破坏停火协议。美国等西方国家和乌克兰指称俄罗斯在边境地区集结军队导致乌东局势升温，俄方则强调集结军队是为确保本国边境安全。

泽连斯基本月1日访问白宫，与美国总统约瑟夫·拜登会谈，向美方表达乌方重要关切，包括争取早日加入北大西洋公约组织，以及缓解俄罗斯与德国合建的“北溪-2”天然气管道项目对乌克兰作为俄罗斯向欧洲输气中转国地位的“威胁”。（杜鹃）【新华社微特稿】

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