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几内亚发生兵变　政府和叛军各执一词

2021年09月07日09:21 | 来源：新华网
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几内亚首都科纳克里总统府附近5日爆发激烈枪战。几内亚国防部说，政府军击退了叛乱军人。叛乱军人则声称扣押了总统阿尔法·孔戴。

科纳克里一名居民告诉新华社记者，当天上午8时，几内亚总统府、国防部所在的卡卢姆区传出密集枪声。卡卢姆区有一座军营。

几内亚国防部晚些时候发布声明说，总统卫队和其他部队已“压制威胁，击退一群袭击者”。声明呼吁民众保持冷静。

声明说，叛乱者是几内亚特种部队军人，他们在总统府周围发动袭击；安全部队继续开展行动，以“恢复秩序和安定”。

叛乱军人似乎控制了国家电视台，其指挥官马马迪·敦布亚在国家电视台出镜，声称解散政府并关闭边界一周。这名军官没有提到孔戴。据美联社报道，敦布亚是一名特种部队指挥官。

社交媒体上传播的一段视频似乎显示，孔戴在一个房间内被军人围住。目前无法核实视频的真实性。

驻几内亚的一名西方国家外交官告诉法新社，政府解除一名特种部队高级指挥官的职务，引发叛乱。目击者说，交火持续数小时。

几内亚位于西非。孔戴现年83岁，2010年首次当选总统，2015年和2020年两次赢得连任。2011年，孔戴在科纳克里的官邸遭到袭击，当时总统卫队击退袭击者，孔戴本人安然无恙，总统卫队一名成员身亡。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、燕勐)

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