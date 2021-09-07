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阿富汗塔利班称拿下“最后一省”

2021年09月07日09:17 | 来源：新华网
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　　阿富汗塔利班6日说，已经夺取全国34省中的最后一个潘杰希尔省。塔利班大约一周前开始向这一地区发起进攻，与退守潘杰希尔的反塔利班武装阿富汗全国抵抗阵线交战。

　　潘杰希尔地区一名不愿公开姓名的目击者告诉美联社记者，数以千计塔利班人员5日晚至6日凌晨占领潘杰希尔的8个地区。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德6日发布声明，说潘杰希尔已在塔利班控制之下。

　　潘杰希尔位于阿富汗首都喀布尔东北方向大约120公里处。塔利班8月15日控制喀布尔后，潘杰希尔成为反塔利班武装最后据点，全国抵抗阵线在那里组建。

　　塔利班发言人比拉勒·卡里米5日晚在社交媒体推特上说，除首府巴扎拉克，塔利班已经控制潘杰希尔省其他地区。

　　全国抵抗阵线领导人之一艾哈迈德·马苏德5日曾表示愿意停火与塔利班谈判。这一组织发言人法希姆·达什提当天在交战中死亡。

　　塔利班1996年至2001年掌权期间一直未能控制潘杰希尔。路透社报道，除地形易守难攻，潘杰希尔当时控制多条通往北部边境的供给线，而这些供给线已遭塔利班掐断。

　　按潘杰希尔省前议员扎勒·穆罕默德·扎勒迈·努里的说法，塔利班切断了进入潘杰希尔的人道主义通道，“他们不允许食物和任何东西进入潘杰希尔”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：王禹蘅、燕勐)

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