随着新冠疫情趋于缓和，以色列旅游部5日宣布，拟从19日起恢复接待外国旅游团。

据路透社报道，以色列要求入境旅游团满足下列要求：人数在5至30人之间；所有成员须提交新冠疫苗接种证明，显示启程前半年内已完成接种或接种过加强针；提交72小时内新冠病毒核酸检测结果呈阴性的证明；入境后接受新冠血清检测，结果没问题方可解除酒店隔离。血清检测通常在24小时内出结果。

以色列“红色”名单所列疫情较严重国家的旅游团不得入境，包括土耳其、巴西等国。

以色列目前仍不接待散客，除非前来探望亲属。

以色列6日迎来一年一度的犹太新年假期，20日为期一周的住棚节庆祝活动又将拉开序幕。这段时间以色列通常迎来不少犹太游客。

以色列去年12月启动新冠疫苗接种工作，控制疫情后于今年5月向小型外国旅游团开放，接待了2000多名游客，主要来自美国和欧洲。然而，由于新冠变异病毒德尔塔毒株传播，以色列疫情6月中旬大幅反弹，于8月暂停接待外国旅游团。

以色列7月开始分批为公众接种辉瑞新冠疫苗加强针，8月底将加强针接种范围扩大到所有12岁以上人群。

以卫生部数据显示，接种第三剂疫苗后对新冠重症的预防效果是接种两剂疫苗后的10倍。9月1日以色列新增新冠确诊病例逾1.1万例，这一数字4日降至不到5000例。

据路透社5日报道，以色列930万人口中已有550万人接种了两剂疫苗，另有250万人接种了第三剂辉瑞疫苗。（欧飒）（新华社专特稿）

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