人民网伦敦9月6日电 （余颖）9月6日，百万英国中小学生重返校园。当天，英国报告新增新冠病毒感染病例4.1万，死亡45。累计感染人数已突破700万。

各方普遍担心，学生返校后感染人数会随之再次上升。上个月英国政府批准了16-18岁青少年可打一针疫苗，但目前尚未决定是否开展针对12-15岁青少年的疫苗接种活动，各方仍在激辩中。

家住北伦敦的中国籍妈妈李女士告诉记者，8月27日，她16岁的女儿已赶在开学前接种了疫苗，对新学期返校上课的安全还是有信心的。十岁男孩菲利普的妈妈则不无担忧：”在约八成成年人已接种疫苗的情况下，单日确诊病例又重回4万多，家长能做的也只有反复叮嘱孩子戴好口罩。”她焦虑道。

记者在采访中得知，各学校学生返校前都被要求先进行新冠病毒检测。部分学校也在继续执行强制学生戴口罩，每周2次全员新冠病毒检测，学生自测以及自我隔离者可上网课等规定。

除了校园复课，本周一还有数万公司员工重返办公室。数据显示，有超过200万人次当日乘坐伦敦地铁，这也是自疫情18个月以来，乘客人数首次突破200万。82%的乘客表示他们在地铁和公交车上全程佩戴口罩。

与此同时，英国有些民众在遵守遏制病毒传播措施方面似乎在逐渐掉以轻心，即便病毒还没有离开。

在伦敦金融城工作的大卫先生对记者说，“我确实在室内公共场所戴口罩，但街道上很多人不戴口罩。也许这不是什么大问题，但每个人仍然有可能携带病毒。”

针对英国当前充满变数的疫情形势，以及冬季将至可能面临的更严峻挑战，英国疫苗大臣纳迪姆·扎哈维6日重申，9月底将实施疫苗通行证制度，进入大型场所和参加活动都需要出示两剂疫苗接种证明，并强调将尽一切所能让英国避免第四次封国。

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