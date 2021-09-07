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“北溪-2”项目最后一节管道完成焊接

2021年09月07日08:52 | 来源：新华网
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新华社莫斯科9月6日电（记者李奥）俄罗斯“北溪-2”股份公司6日发表声明说，“北溪-2”天然气管道项目第二条支线的最后一节管道完成焊接。

负责“北溪-2”项目设计、建设与运营工作的“北溪-2”公司在声明中说，“福尔图娜”号铺管船当天完成了“北溪-2”项目第二条支线最后一节管道的焊接工作。第200858号管道随后将被铺设到位于波罗的海的德国水域海底，并与来自丹麦水域的管道相连接。随后项目将进行调试，以便在今年年底前投入运营。

声明说，“北溪-2”项目将有助于满足欧洲能源市场对进口天然气的长期需求，在合理的经济条件下确保可靠安全的能源供应。

“北溪-2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，项目管道由2条支线组成。该项目设计年输气能力为约550亿立方米，可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国和欧洲其他国家。

美国长期以来反对“北溪-2”项目，称其为俄罗斯地缘战略项目，德国和俄罗斯则表示该项目为商业项目。俄政府称美方阻挠“北溪-2”项目意在挤占俄罗斯能源市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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