新华社加德满都9月6日电（记者易爱军 周盛平）世界卫生组织总干事谭德塞6日说，目前新冠疫情在各个国家和地区的情况不尽相同，世界各国应携手合作，确保不再出现如此规模的大流行病。

为期5天的世卫组织东南亚区域委员会第74次会议当天以线上方式开幕。会议由尼泊尔主持，来自尼泊尔、孟加拉国、印度、斯里兰卡、泰国、东帝汶等11国的卫生部门官员，以及联合国机构、合作伙伴、民间社会代表等参加。

谭德塞在开幕式上说，尽管最近东南亚区域新冠确诊病例和死亡病例有所减少，但世界各地情况不一，新冠病毒大流行继续对生命、生计、社会和经济造成重大损失。他表示，世界各国应携手合作，以确保不再出现如此规模的大流行病。

世卫组织东南亚区域主任普娜姆·凯特拉帕尔·辛格表示，新冠疫情给卫生系统造成巨大损失，导致医疗服务中断，医护人员精疲力竭。她强调提升医疗行业能力的重要性。

尼泊尔总理德乌帕在致辞中表示，向偏远地区民众提供卫生保健服务应当成为人们关注的头等大事。

与会各国卫生部门官员表示，应就全球范围提供卫生保健并建立医疗体系问题作出更大承诺，重视向东南亚区域提供新冠疫苗、药品、设备和技术的重要性。

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