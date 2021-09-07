新华社布加勒斯特9月6日电（记者林惠芬）罗马尼亚副总理达恩·巴尔纳6日晚宣布，拯救罗马尼亚联盟党-自由统一和团结党联盟（联盟党）退出政府。这意味着执政不到9个月的罗马尼亚执政联盟宣告破裂。

联盟党常设委员会当天举行会议并作出上述决定。巴尔纳在随后举行的新闻发布会上表示，现任总理瓦西里-弗洛林·克楚应为执政联盟破裂负责。巴尔纳说，他将于7日前往总统府并向总统约翰尼斯表明联盟党的立场，即联盟党留在执政联盟内的条件是克楚辞去总理职务。

据报道，导致执政联盟破裂的导火索是来自联盟党的司法部长2日被克楚解职。联盟党对此表示强烈不满并要求来自国家自由党的克楚辞职，但遭到国家自由党和克楚拒绝。联盟党随后向议会提交对政府的不信任案，但议会利用程序迟迟不予受理。

罗马尼亚2020年12月举行议会换届选举，由于没有政党获得单独组阁所需席位，国家自由党、联盟党、匈牙利族民主联盟组成执政联盟，在议会拥有过半数席位。来自国家自由党的克楚出任总理，副总理分别是联盟党联席主席巴尔纳和匈牙利族民主联盟主席凯莱门·胡诺尔。

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