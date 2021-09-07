□ 李嘉宝

日前，美国情报部门发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点。尽管未能就病毒源头提出任何实质性结论，但报告仍不忘继续“甩锅”中国。《纽约时报》迅速跳出来，紧随美国政客的说辞，将矛头对准中国，指责中国“拒绝世卫二次调查”，“力推美国实验室泄露阴谋论”。

好一出“贼喊捉贼”的把戏！一段时间以来，美国政府迟迟不邀请世卫组织赴美溯源，还不断翻炒“实验室泄露论”，公然站在国际科学界的对立面。

部分美媒将新闻职业道德抛诸脑后，连尊重事实这一最基本的要求都做不到。它们频频炒作“中国病毒论”“武汉实验室泄露论”等，编造虚假证据，炮制大量假新闻，为美国政客操弄溯源问题拼凑素材、帮腔造势。

在美国这场“情报溯源”大戏中，一条美西方反华势力抹黑、攻击中国的“产业链”浮出水面：先是所谓“学者”或“知情人”爆料，接着媒体跟进炒作，然后是官方呼应介入；期间，政客再适时向媒体“喂料”，进而持续操纵舆论。在这个过程中，一些美西方媒体卖力充当反华政客的“传声筒”“扩音器”“复读机”，想尽办法朝中国泼脏水。由此可见，美西方所谓的“新闻自由”，就是造谣自由。

然而，“假新闻”调门再高，仍是不折不扣的谎言，经不起推敲。且看最近几起美西方媒体造假“翻车”的场面——

在涉疆假新闻中，美西方媒体一直用来诬蔑中国“种族灭绝”“强迫劳动”的所谓“证据”，大多来自反华学者郑国恩。美国独立新闻网站“灰色地带”指出，郑国恩的“研究”忽视新疆人口增长事实，是恶意造假。

“德国之声”和BBC在报道郑州抗洪时，随手给围观外媒记者的市民贴上“暴民”标签。流出的视频显示，市民们不过是口头要求外媒记者“如实报道”。英国政治和国际关系分析师汤姆·福迪批评说：“西方媒体对中国民意表现出居高临下的傲慢。”

东京奥运会期间，《纽约时报》阴阳怪气地用“体育机器”等词汇描述中国体育人才培养体系。这让外国网友都看不下去了，纷纷留言：“接受吧，他们也可以很优秀！”“他们全身心投入自己热爱的项目，和美国运动员没有两样。”

对中国，戴着有色眼镜找茬挑刺；对本国，蒙上双眼拼命自嗨。一些美西方媒体还频频表演“双标”戏码：全球新冠确诊及死亡病例最多的美国，成了彭博社所谓“全球抗疫韧性排行榜”上的第一名；弗洛伊德事件发生后，福克斯新闻竟使用合成照片弄虚作假，将西雅图的抗议活动“包装”成暴力犯罪……这样“睁眼说瞎话”式的假新闻，一次次在全世界面前出尽洋相。

从大肆编造假新闻，为美西方国家干涉甚至入侵主权国家摇旗呐喊，到如今不顾事实真相，拼命抹黑攻击中国，部分美西方媒体嘴上喊着“公平客观中立”，实则早已和美西方政客结成了铁板一块的利益同盟。这并不奇怪，深扒美西方各大媒体背后的金主，几乎都有大家族、大企业、大财团的身影，他们或出资办媒体、直接控制所有权，或通过广告赞助控制媒体的经济命脉，牢牢掌握着话语权。在这样的背景下，自吹为“社会公器”“无冕之王”的美西方媒体，根本不是为大众说话、为真相发声，而是服务于少数人的利益，成为美西方国家掩饰自身治理问题、对外输出价值观和推行霸权主义的工具。比如，近年来传媒大亨默多克旗下遍布西方各国的媒体网络，就多次被曝光制造反华假新闻，成为西方反华舆论背后的最大黑手。

只是，在人类全面迈进信息时代的21世纪，世界已不是美西方“一言堂”的天下。事实就在那里，真相绝不容歪曲。那些靠假新闻赚取流量、捞取商业和政治私利的美西方媒体，最终让美西方国家自我标榜的“新闻自由”沦为一句笑话，并进一步加剧西方社会的危机。

(责编：岳弘彬、郝江震)