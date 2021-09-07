新华社德黑兰9月6日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德6日表示，伊核谈判“原则上”将继续进行，以确保美国全面履行其在伊朗核问题全面协议框架下的承诺。

哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，美国必须带着真正的议程到奥地利首都维也纳，以就恢复履行伊核协议继续进行谈判，并完全履行其在协议下的承诺。伊朗总统莱希和外交部长阿米尔-阿卜杜拉希扬已就继续进行谈判发出明确信息。

哈提卜扎德说，会谈须在伊核协议框架内维护伊朗人民的利益，这些利益因美国频繁违反协议和欧洲国家的不作为而一再被忽视。美国如果继续秉持美前总统特朗普时期的对伊心态，将只会导致“最大的失败”。

哈提卜扎德说，如果伊朗的利益在伊核协议框架内以可验证的方式得到精确维护，伊朗将坚定恢复履行其在协议下的承诺。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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