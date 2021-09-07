图①：蒙古民主党外事书记苏赫巴特尔。

本报记者 霍 文摄

图②：日本银发志愿者协会副理事长荻野健一。

图③：埃及希克迈特文化投资出版公司总裁艾哈迈德·赛义德。

图④：马来西亚人民公正党总财政李健聪。

资料图片

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。图为在老挝北部拍摄的中老铁路远景。

新华社发

中国共产党坚守初心和使命，始终把人民幸福、民族复兴、人类进步作为矢志不渝的奋斗目标。沿着中国特色社会主义道路继续前进，中国共产党将团结带领中国人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上，不断取得新的更大成就

马来西亚人民公正党总财政李健聪——

“为广大发展中国家树立典范”

本报记者 俞懿春

“深圳奇迹源自改革的勇气和对开放的坚持。这种勇气和毅力值得各方借鉴。”去年10月，马来西亚人民公正党总财政李健聪赴深圳考察参观。深圳不平凡的发展历程让他印象深刻，“作为中国第一个经济特区，深圳的发展是一座重要的里程碑，彰显了中国共产党‘点石成金’的创造力，以及推进改革开放和中国特色社会主义事业的决心与信心”。

李健聪曾到访中国多地考察经济发展、扶贫与城市规划等项目。2018年，当时还是马来西亚人民公正党青年团宣传主任的李健聪，来到南宁市邕宁区三江村现代生态桑蚕产业扶贫示范园参观。这个曾经贫困的小山村，借助现代化养殖、运营和管理，走上致富道路的故事，让李健聪和同行者至今难忘。“在中国共产党的领导下，中国成功走出一条独具特色的发展道路，让数亿农村贫困人口摆脱贫困。”

回到马来西亚后，李健聪认真研读了《习近平谈治国理政》中关于脱贫攻坚的重要论述。“中国在脱贫攻坚工作中坚持精准扶贫精准脱贫，做到真扶贫、扶真贫、脱真贫。在我看来，三江村就是一个生动的例子。”李健聪认为，习近平总书记的论述深刻揭示了有效治理贫困问题的规律，为世界减贫事业提供了中国经验。

去年，中国宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。“中国作出应对气候变化的庄严承诺，展现了推动构建人类命运共同体的责任担当。”李健聪说，在人类面临发展经济、消除贫困、保护环境等多重挑战的当下，构建人类命运共同体理念具有重要时代意义。

“中国共产党和中国政府通过不断改革，推动中国特色社会主义制度更加完善，为广大发展中国家树立典范。”在李健聪看来，中国道路的成功实践，为人类尤其是世界上有过相似经历且面临发展重任的国家，贡献了中国智慧和中国方案，为人类文明进步作出了巨大贡献。

“无论是深圳的发展速度，还是中国过去数十年的经济发展与脱贫成就，在人类发展史上绝无仅有，势必留下浓墨重彩的一笔。”李健聪祝福中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上，也期待着马来西亚人民公正党和中国共产党加强各个层面的交往与互动。

蒙古民主党外事书记苏赫巴特尔——

“中国选择了一条符合本国国情的正确道路”

本报记者 霍 文

“中国共产党成立100年来，团结带领中国人民，经过革命、建设、改革的长期不懈奋斗，成功开创并坚持和发展中国特色社会主义，创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定的奇迹。”蒙古民主党外事书记苏赫巴特尔对本报记者表示。

苏赫巴特尔曾担任蒙古国驻华大使7年之久。担任驻华大使期间，他经常到中国各地访问，了解当地经济社会发展，对中国共产党为人民美好生活而奋斗深有感触。

苏赫巴特尔认为，改革开放为中国经济腾飞提供了巨大动力，“中国共产党创造性地将马克思主义同本国国情、具体实践相结合，这是中国能够成功开辟发展道路的关键”。

“无论是从党员数量还是从对世界和平与发展的贡献等方面看，中国共产党都是名副其实的世界第一大执政党，承担了重大责任。”苏赫巴特尔说：“中国共产党高瞻远瞩，特别是近些年来提出共建‘一带一路’倡议和推动构建人类命运共同体等重要理念，为维护世界和平稳定，增进世界人民相互理解，更好解决全球性问题提供了方案。”

苏赫巴特尔说，他第一次去中国是1990年乘坐火车去内蒙古自治区二连浩特市。当时的二连浩特街道很窄，大部分是平房。如今的二连浩特已今非昔比，高楼大厦林立。他说：“这座城市的变化是我亲眼所见，也是中国发展的一个缩影。”

“如今，中国已经发展成为世界第二大经济体，如期全面建成小康社会。这些成就充分证明，在中国共产党领导下，中国选择了一条符合本国国情的正确道路。”苏赫巴特尔说，中国全面消除绝对贫困，为世界减贫事业树立了典范。

苏赫巴特尔认为，面对当今世界纷繁复杂的挑战和问题，各国政党间相互理解与合作的意义更加凸显。“蒙古民主党愿同中国共产党进一步加强交流合作，为深化两国关系、建设更美好的世界共同努力。期待并相信中国共产党将继续为中国发展和世界人民福祉作出更大贡献。”苏赫巴特尔说。

埃及希克迈特文化投资出版公司总裁艾哈迈德·赛义德——

“中国共产党一定能为人类发展作出更大贡献”

本报记者 黄培昭 李 潇

“从一个外国人的视角来看，中国共产党对国家发展有着清晰长远的规划，具有强大的组织能力，并能真正努力在自己设定的期限内去完成。”埃及希克迈特文化投资出版公司总裁艾哈迈德·赛义德对本报记者表示：“我曾在中国西北地区生活过11年，目睹了中国如何将西北这片原本贫穷的土地变为富庶之地。中国人民看到，中国共产党是在实实在在为他们付出，带领国家走向更美好的未来。”

赛义德在埃及读的中文专业，后到宁夏大学攻读硕士学位。“对于任何国家来说，减少贫困和改善民生都是重中之重。在这方面，中国多年来积累了宝贵的经验，值得世界上很多国家学习借鉴。我注意到，中国的脱贫攻坚不是简单地通过物质给予的方法，而是根据不同地区的具体情况制定帮扶政策，派专家和工作人员去帮助贫困人口获得改善生活的手段和技能，最终让他们实现自力更生。”

中国政府解决民生问题的高效也让赛义德印象深刻。“在我生活过的城市银川，当地政府有自己公开的为民服务平台。银川人大大小小的事情，都可以通过平台和相关部门沟通。我也试着在遇到一些问题时让同事帮忙去咨询，很快有人联系我们帮助解决。问题解决之后，还会有工作人员进行回访。”

“我们看一个国家的治理水平如何，要看这个国家人民的生活状态。在中国，晚上可以独自一个人在街上散步而不用担心安全问题。中国人民能够实实在在地感受到安全、自由、幸福，这是一些时常把人权挂在嘴边的西方国家都难以做到的。”赛义德深有感触地说。

赛义德指出，改革开放以来，中国经济社会发展取得巨大进步，基建、科技和教育等都实现了跨越式发展。“一些西方国家的政客已经习惯了自己处于领先地位的优越感，他们难以接受中国在短时间内有这么大的进步，因而以更加偏执的方式加紧抹黑中国。”

“对于我个人而言，一个非常重要的工作就是让读者通过我们出版的书籍或者是举办的各种活动，客观公正地认识中国，认识中国共产党。这个认识包含着中国共产党人民至上理念、中国政府治理国家的方式、中国对世界的看法、中国推动构建人类命运共同体的积极努力等。因为只有在正确认知的基础上，读者们才能更好了解真实的中国，而不是听信一些西方国家的政客编造的谎言。”赛义德说。

赛义德表示，在共建“一带一路”过程中，沿线国家感受到了合作带来的机遇。中国作为世界大国，注定要面对许多新的挑战和问题。“中国共产党经过百年摸索开创出来的这条道路是经得起风雨考验的。我相信，中国共产党一定能为人类发展作出更大贡献。”

韩国前国会议员具相灿——

“展现开放自信的大国大党形象”

本报记者 张博岚

“中国共产党是为人民幸福而奋斗的政党。”韩国前国会议员具相灿表示，“中国共产党带领中国人民取得了伟大的发展成就。中国从过去为解决人民的温饱问题而努力，到现在全面建成小康社会，关键就在于中国共产党的卓越领导。”

具相灿曾任韩国驻上海总领事。2008年至2012年，他担任韩国国会韩中定期交流机制总干事长和国会韩中文化研究会会长，与中国有着密切的交流。在接受本报记者采访时，他结合自身经历讲述了他眼中的中国共产党，以下几点令他印象深刻。

“中国共产党能够制定符合国情、具有时代特点的国家发展规划，中国最高领导人亲自领导国家发展规划的制定并为实现国家发展目标而倾注大量心血。”具相灿高度评价中国共产党的领导能力，认为只有具有这样的领导能力，才能引领中国这样一个大国实现长期稳定发展。

中共十八大以来，中国共产党全面从严治党，所取得的成效令具相灿印象深刻。他说：“中国共产党持续推进反腐倡廉工作，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供了坚强保障。中国共产党坚持‘老虎’‘苍蝇’一起打，推动构建‘不敢腐、不能腐、不想腐’的有效机制，得到中国人民的广泛支持。”

担任韩国驻上海总领事期间，具相灿曾到中国多地访问，同中国共产党员有过广泛的接触。他说：“中国共产党的干部亲民、随和，给我留下很好的印象。”

近年来，中国共产党的对外交往蓬勃开展，取得许多新的重大进展。具相灿曾参加中国共产党与世界政党高层对话会和“中国共产党的故事”专题宣介会。他说：“通过这样的活动，包括我在内的很多韩国政界人士，增加了对中国共产党的了解和认识。中国共产党秉持开放包容理念，展现开放自信的大国大党形象。我认为，推进政党交往是中国一大外交优势，有利于增进各国对中国的理解。”

具相灿一直致力于推动韩中经贸、文化等领域的友好交流与合作。“近年来，中国在很多领域都实现了高水平发展，人民生活质量大幅提高，这一点不来中国看看是很难想象的。”

日本银发志愿者协会副理事长荻野健一——

“相信中国人民会有更美好的生活”

本报记者 刘军国

“衷心祝贺中国共产党成立100周年。”日本银发志愿者协会副理事长荻野健一在接受本报记者采访时表示，从成立之初的几十名党员，到如今拥有9500多万名党员，中国共产党的发展史，凝聚着无数人的辛勤与汗水、付出与牺牲。中国共产党带领中国不断取得新的发展，这是一件不容易的事情，也是了不起的事情。

1983年，作为日中友好商社的贸易部负责人，荻野健一第一次访问中国，走访了内蒙古自治区和黑龙江省。“那时候中国人民的物质生活还较为贫乏。”在此后近40年里，荻野健一先后访问中国200余次，加上在北京常驻10年，他几乎走遍了中国各省份。“看到中国人民的生活一天比一天好，我由衷地感到高兴。特别是中国如期全面建成小康社会，创造了人类发展史上的奇迹。”荻野健一说。

在荻野健一看来，改革开放给中国发展插上了腾飞的翅膀。长期从事日中贸易工作的他，对于中国在改革开放初期积极引进国外资本、设备、技术，开设经济特区，大力发展出口贸易等举措印象深刻。荻野健一表示，“中国实现快速发展，一个很重要的原因在于，中国共产党具有强大的目标规划和执行能力，领导全国人民朝着共同的目标奋发努力。”

荻野健一认真研读了《习近平谈治国理政》一书。“从该书中，我进一步了解到中共十八大以来，中国坚定不移深化改革开放，大力推进国家治理体系和治理能力现代化建设等方面的努力。中国共产党坚持理论联系实际，密切联系群众，因而能够有效应对前进道路上的困难和挑战。”他说，“我在中国访问时接触到的共产党员都认真负责，勤劳务实。”

荻野健一表示，如期完成了第一个百年奋斗目标，中国将在改善民生、缩小贫富差距等方面取得更多成绩，“相信中国人民会有更美好的生活”。他也坦言，日本媒体聚焦中国发展的报道很少，这让他感到非常遗憾。他希望日本媒体能够客观理性看待中国，让更多日本民众认识到中国共产党在真正为中国人民谋幸福。

荻野健一2011年从日中友好商社退休后，便来到日本银发志愿者协会做志愿者。该协会通过中国科学技术交流中心向中国派遣各领域退休专家，截至目前已派遣3900余人。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 18 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)