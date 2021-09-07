本报记者 韩 硕

希腊国家银行近期发布报告表示，7月和8月入境游客流量大增，旅游业恢复增长和消费者信心提升有望推动希腊第二季度经济增长13%。报告预测，希腊全年经济增速可达5.7%，疫情防控形势将是影响经济的最大不确定因素，疫苗接种进展极为关键。

作为希腊的支柱产业，旅游业今夏恢复迅速。数据显示，随着游客大量涌入和游客平均支出增加，今年6月希腊旅游业收入达7.91亿欧元，比去年同期增加851.8%。二季度，希腊住宿行业的营业额较去年同期增长452%，餐饮营业额增长62.3%。最新官方数据显示，与2019年同期相比，今年8月飞往希腊的航班数量呈上升趋势。前往希腊旅游的外国游客主要来自德国、法国和瑞士。

得益于旅游业回暖，零售业也出现积极迹象。希腊统计局数据显示，二季度零售业营业额达到135亿欧元，较一季度增长23.8%。线上经济在二季度强劲增长，营业额同比增长65%。专家认为，随着疫情防控进入常态化管理，民众消费信心大幅提升是拉动经济增长的重要因素。

国际评级机构惠誉表示，希腊2021年二季度经济活动强劲，并将今年希腊经济增速预期上调至4.3%。希腊总理米佐塔基斯表示，希腊经济经受住了疫情的冲击和考验，已经准备好迎接复苏。

欧盟复苏基金日前已向希腊拨付40亿欧元预付款，帮助希腊加快实施经济复苏计划中所涉及的基建投资和改革方案。据悉，这笔资金将主要用于绿色和数字化转型等方面。希腊政府还将实施积极的劳动力市场政策，努力促进长期失业者和弱势群体的充分就业。

疫苗接种对希腊仍是一个严峻挑战。最新统计数字显示，希腊57.3%人口接种至少1剂新冠疫苗，54.5%的人口完成接种2剂疫苗，距离政府制定的8月底前实现80%人口接种疫苗的目标尚有较大距离。希腊政府近日公布了下一阶段防疫措施，从9月13日起，未接种疫苗者不得进入餐厅、咖啡店、酒吧等室内场所，未接种疫苗者须持有48小时内核酸检测阴性证明方可进入剧院、电影院、博物馆和考古遗址的室内空间。政府还强制要求多个行业的员工进行自费快速核酸检测。

（本报罗马9月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 17 版）

(责编：郝江震、曹昆)