新华社莫斯科9月6日电 俄罗斯外长拉夫罗夫6日在向俄“伯力审判：历史教训和当代挑战”国际科学实践论坛与会者发表视频讲话时强调，要牢记日本军国主义分子在二战期间犯下的暴行。

据“俄罗斯24”新闻频道报道，拉夫罗夫说，日军731部队和其他部队对战俘进行惨无人道实验的罪行，在1946年至1948年的东京审判材料中没有得到充分体现。伯力审判成为东京审判的最重要补充，因为它首次见证了使用生物武器的恐怖，并将日本军国主义分子的可怕内幕公之于世。

拉夫罗夫指出，伯力法庭的判决客观评估了他们犯下的罪行。重要的是，要让当代人和后代人牢记日本军国主义分子在二战期间犯下的血腥暴行，“我们没有道德权利忘记这一点”。

另据俄新社报道，俄总统普京6日在致论坛的贺词中表示，“伯力审判：历史教训和当代挑战”国际科学实践论坛从保存历史记忆和防止反人类罪角度来看具有特别重要意义。

普京强调，对当年事件的讨论是基于事实和档案材料，这对于保存历史记忆非常重要，是为了反击歪曲二战事实的企图并防止其重演。

1949年12月底，苏联在其远东滨海城市哈巴罗夫斯克（即伯力城）设立军事法庭，对日军12名细菌战罪犯进行审判。庭上，原日本关东军司令官山田乙三等战犯供认了侵华日军从事细菌武器研制与量产，准备和实施细菌战的事实。最后，12名被告均被认定犯有制造并使用生物武器等战争罪行，分别获判2年至25年不等的徒刑。

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 17 版）

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