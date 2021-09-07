经 尔

金砖国家领导人第十三次会晤即将举行。今年是金砖国家开启务实合作的第十五个年头。15年来，金砖国家合作基础日益夯实，合作领域逐渐拓展，走出了一条开放包容、合作共赢的道路，成为新兴市场和发展中国家合作的重要平台。

当前，全球新冠肺炎疫情延宕反复，国际格局加速演变，世界经济艰难复苏。习近平主席指出：“我们都在同一艘船上。风高浪急之时，我们更要把准方向，掌握好节奏，团结合作，乘风破浪，行稳致远，驶向更加美好的明天。”面对挑战，金砖国家应该继续发挥建设性作用，在携手抗击疫情的同时，为维护世界和平、促进共同发展作出积极贡献。

金砖合作应践行多边主义的“金理念”。世纪疫情之下，多边机制屡受冲击。金砖国家要激浊扬清，坚持和践行真正的多边主义，积极维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。金砖国家要反对霸凌行径和单边制裁，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。同时，要广泛凝聚共识，寻求最大公约数，画出最大同心圆，助力金砖合作不断走深走实，推动构建人类命运共同体。

金砖合作应坚持生命至上的“金准绳”。金砖国家要把人民生命安全和身体健康放在第一位，倡导疫苗全球公共产品属性，反对“疫苗民族主义”，促进疫苗公平合理分配，提高疫苗可及性和可负担性，支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，加快推进金砖国家疫苗研发中心建设，为发展中国家合作抗疫注入新动力，为人类早日战胜疫情作出新贡献。在加强疫苗合作的同时，金砖国家还要积极深化传统医学合作，充实抗击疫情的“武器库”。

金砖合作应紧握务实共赢的“金钥匙”。着眼后疫情时代，金砖合作要聚焦发展，深入推进经济务实合作，打造新的增长点。要全面落实《金砖国家经济伙伴战略2025》，积极探索基础设施建设合作，关注数字普惠金融，布局低碳经济，加快绿色转型，深耕全球价值链，维护产业链、供应链稳定畅通，在共谋发展中不断前行。今年，新开发银行首轮扩员取得实质进展。中国作为东道国，积极为银行发展架桥铺路。目前位于上海世博园区的银行总部大楼已经竣工，即将正式投入使用，这将成为银行建设蓝图上的新坐标和新起点。中国在厦门设立的金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地也已正式启动，正围绕政策沟通、项目对接、贸易投资、智库交流等领域积极谋划，将为金砖各国以及广大新兴市场和发展中国家实现高质量、可持续发展提供重要平台。

金砖合作应构筑民心相通的“金桥梁”。金砖合作的深入推进离不开五国人民的心心相印。“与君远相知，不道云海深。”近年来，在中方推动下，金砖人文交流合作保持发展势头，开展了文化节、电影节、运动会、治国理政研讨会、合拍电影、纪录片联拍联播等丰富多彩的人文交流活动，并广泛开展议会、政党、媒体、体育、青年、地方等交流。面对疫情冲击，金砖人文交流合作依然不乏亮点，文化、教育、旅游、智库、工商理事会等领域合作持续推进，女性工商联盟机制建设不断完善。今年，中方在女性工商联盟框架下成功主办女性创新大赛，来自金砖国家的207位女企业家参赛，充分展现了五国女性的时代风貌。

15年和衷共济，勇立潮头。和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化和经济全球化的时代潮流也不可能逆转。2017年，在厦门举行的金砖国家领导人第九次会晤开启了金砖合作第二个“金色十年”。2022年中国将再度接任金砖国家主席国。我们期待金砖国家不断深化伙伴关系，巩固各领域务实合作，共同唱好第二个“金色十年”的下半场。

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 17 版）

(责编：郝江震、曹昆)