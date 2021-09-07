本报记者 肖新新 隋 鑫

日前，美国情报部门炮制所谓“新冠病毒溯源调查报告”，罔顾科学和事实，在溯源问题上大搞政治操弄，颠倒黑白、混淆是非，继续“甩锅”推责、抹黑诬蔑中国。国际社会坚决反对美国将病毒溯源问题政治化的行径，认为这份所谓调查报告完全是由美情报部门杜撰的政治报告、虚假报告，目的是借病毒溯源嫁祸中国、逃避责任，只会对国际抗疫和全球溯源科学合作造成严重干扰和破坏。各国需要加强抗疫合作，支持客观公正开展溯源研究，共同抗击疫情。

“搞政治操弄只会让人远离真相”

“一些国家对疫情搞政治操弄是巨大的错误。所有研究都应该以客观材料为基础，搞政治操弄只会让人远离真相。”俄罗斯总统普京9月3日在东方经济论坛全会上谈及美国情报部门发布所谓调查报告时表示，当前形势下要摒弃政治化，共同抗击疫情，这对全人类都极为重要。那些搞政治操弄的人，在抗击疫情的斗争中犯了灾难性的错误。

津巴布韦外交部部长弗雷德里克·沙瓦近日发表声明说，提出任何关于新冠病毒的观点必须以经过实验研究的科学证据为支撑，关于新冠病毒起源的指责和阴谋论必须立刻终结。今年3月，世卫组织专家组赴华开展工作后发布报告，明确表示新冠病毒“实验室泄漏”是极不可能的。假新闻、滥加指责、给他人定罪只会扰乱抗疫进程。向中国甩锅推责不是应对疫情的办法。津政府敦促有关方面相信科学、尊重科学。

玻利维亚外交部副部长马马尼9月2日通过社交媒体表示，玻利维亚谴责任何以新冠肺炎疫情为工具，将相关问题政治化的企图。

缅甸卫生部9月2日发表声明说，变异新冠病毒正在世界蔓延，各国应携手加强合作应对挑战。新冠病毒溯源旨在治疗疾病，理应科学开展，不应指责他国或向他国施加政治压力。

吉布提外交部日前发表声明说，新冠病毒溯源研究是一个科学问题，应该在科学家的主导下进行，这样才能保证溯源研究的公正性。在任何情况下病毒溯源都不能政治化。动用情报机构或其他非科学机构参与溯源调查不具建设性，只会导致分裂。下一阶段溯源研究应在中国—世卫组织溯源联合研究报告基础上开展，并采取有效措施防止被政治化干扰。

叙利亚外交部日前发表声明说，美国借所谓新冠病毒溯源情报调查，实行“施压、讹诈政策”，叙方支持中国面对这一行径的“正义、公正立场”。声明表示，美方政治议程违背国际法原则，制造紧张氛围，也无益于各国团结一致抗击疫情。声明说，中方立场有助于达成可信的科学结果，形成更为广泛的理解，并为确保消除这一流行病威胁采取最佳做法。

柬埔寨卫生部近日发表声明指出，新冠病毒溯源完全是科学问题。柬埔寨支持以科学方式进行病毒溯源，坚决反对将病毒溯源问题政治化，对其他国家进行无端指责。

“所谓调查报告毫无科学性和可信度”

白俄罗斯外交部9月2日发表声明表示，美国情报机构发布的所谓调查报告，是基于美情报界人士的意见，而这些人在流行病学和病毒学领域的专业素养我们无从知晓。中国同国际社会就抗疫开展了广泛合作，但上述报告却故意对这一众所周知的事实视而不见。白俄罗斯绝对不接受将疫情政治化和工具化。一切科学合作不应受到任何影响和压力。只有协调行动、共同努力，国际社会才能有效应对疫情。

俄罗斯国家杜马教育和科学委员会第一副主席、俄医学科学院院士奥尼先科表示，美国情报部门的所谓调查报告含糊其辞、自相矛盾，既不合理也无根据。病毒溯源应当由病毒学家、流行病学家和传染病专家等经过科学研究与论证后得出结论，而这份所谓调查报告中并未提及和摘引任何相关领域、学界权威人士的观点。美国情报部门仅基于政治目的及主观臆测就杜撰出了所谓调查报告，这极度荒诞。

“美国情报部门近期发布的所谓调查报告毫无科学性和可信度，是赤裸裸的政治操弄。”柬埔寨民主学者联合会常务副主席萨坤波伦说，中国始终高度重视并积极配合病毒溯源调查，为全球溯源合作打下良好基础。与之形成鲜明对比的是，美国至今仍拒绝回应国际社会对调查德特里克堡及美海外200多个生物实验室的呼吁，极力逃避自身责任。希望世卫组织积极考虑对德特里克堡生物实验室等展开调查，全面推动科学溯源。

巴拿马亚洲战略研究中心名誉主席胡利奥·姚·比利亚拉斯认为，要求情报机构证明新冠病毒是否源自实验室非常荒谬，情报机构没有能力也没有权力进行病毒溯源。这是专业独立的科学家的责任，而不是政治家的责任。美国政府从一开始就将疫情政治化，不公正地指责中国，却对其自身问题讳莫如深，企图掩盖真相、逃避责任。

针对美国情报部门的所谓调查报告，马来西亚病毒学家林世杰9月2日公开表示，病毒溯源必须要依靠科学证据进行，并且不能只关注特定国家，必须将科学与政治区分开来。由世卫组织或任何国际机构发起的任何研究，都应确保对病毒起源和早期传播进行公正和透明的调查。

“科学在病毒溯源中发挥着至关重要的作用，政治不应影响科学家通过深入研究得出结论。”乌克兰国家科学院生理学研究所病理生理学部主任维克多·多森科表示，美国无视中国—世卫组织溯源联合研究报告的专业科学结论，屡次以政治施压方式干扰病毒溯源，甚至搞有罪推定，动用情报部门进行所谓溯源调查。这只会干扰破坏全球抗疫合作，无助于保护各国民众生命健康和安全。

“只有开展合作才能全面控制并最终战胜疫情”

布隆迪政府9月3日发表声明，呼吁停止将新冠病毒溯源问题政治化、污名化、工具化。声明说，世卫大会决议、中国—世卫组织溯源联合研究报告中的结论和建议得到国际社会与科学界广泛认可，布隆迪政府呼吁国际社会沿着上述正确道路继续推进溯源工作。布隆迪高度赞赏中国在病毒溯源问题上坚持透明、合作态度，高度赞赏中国政府和中国人民为遏制疫情传播所作出的不懈努力。布隆迪倡导国际社会团结一致，通过政策协调、务实合作战胜疫情。

“美国在病毒溯源问题上的种种表现，反映出其妄图将科学问题政治化，以及在国际事务中一贯的‘双标’做派。”巴西圣保罗州立大学国际关系学教授马科斯·皮雷斯表示，当前国际社会更需要透明和团结合作，协调解决方案，共同应对疫情。新冠病毒溯源等卫生领域的科学工作不应掺杂政治私利，与其指责他国，美国更应关注自身抗疫并积极支持国际合作。

沙瓦表示，疫情使世界各国深刻认识到团结的重要性。津巴布韦政府高度赞赏中国为抗击疫情所作的巨大努力和取得的巨大成功。中方在抗疫过程中同世卫组织密切合作，为各国及时获取新冠病毒信息发挥了关键作用，有力支持了全球疫情防控，应得到世界各国支持与赞扬。津政府呼吁有关方面摒弃错误言行，在科学引导下抗击疫情。“国际社会只有开展合作才能全面控制并最终战胜疫情，团结与共同行动非常重要。”

佛得角总统府民事办公室主任法奥斯蒂诺表示，病毒溯源是公共卫生问题和科学问题，关乎人民健康与经济恢复，需要各国团结协作、统筹解决，不应受到政治因素干扰。将溯源问题政治化不但无益于各国协力抗疫，反而会制造分裂。佛方对中方在全球抗疫和病毒溯源问题上的积极作用表示赞赏。

尼泊尔特里布万大学医学院教授雷格米认为，相对于横加指责和政治操弄，各国更需要关注如何团结一致、解决困难。让所有人摆脱疫情的共同方式应该是不同国家之间的科学合作。

“病毒溯源是一个严肃的科学问题，不应该被政治操弄，否则会对全球合作抗击疫情的努力造成严重影响。”柬埔寨政府新闻发言人机构主席帕西潘表示，柬埔寨坚决反对将病毒溯源政治化。在病毒溯源问题上，各国应团结合作。中国在帮助其他国家抗击疫情方面起到了重要领导作用。

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 17 版）

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