本报记者 李晓骁

“中国是全球市场最重要的参与者之一，也是拉美多国的主要贸易伙伴。”巴西商业领袖组织中国区主席埃弗顿·莫内齐日前接受本报记者专访时表示，“今年中国国际服务贸易交易会（服贸会）的举办将发挥重要桥梁作用，为拉中合作打开新天地。”

“数字化经济时代已经到来。”莫内齐认为，数字化发展给中国经济注入源源动力。眼下，拉美国家经济加快复苏，各国已认识到数字经济是大势所趋，“建设数字‘一带一路’恰逢其时。疫情在一定程度上冲击了传统合作，因此我们非常期待本届服贸会搭建数字化平台，为拉中投资和贸易提供新的支撑，让更多优秀企业有更多机会进入对方市场。”

莫内齐表示，中国引领全球经济发展，采取积极措施促进贸易往来。“基于‘全球化思维、本土化行动’，中国人工智能、5G技术、电子商务等科技成就，为全球投资和服务贸易打开新局面。”他说，中国正成为全球科技发展领先者，是全球包容性创新的重要力量。巴西十分期待与中国分享科技成果，提升科技竞争力。“中国从多层面为强化经贸往来建立重要机制。去年初，外商投资法及其实施条例正式实施，为外资进入中国提供强大信心。服贸会、进博会等国际化平台，通过线上线下多渠道，疏通了疫情期间阻滞的国际交往。中国成为全球服务贸易增长的重要贡献者。”

自2009年以来，中国始终保持巴西第一大贸易伙伴地位。随着中巴经贸关系不断深化，巴西商业领袖组织中国区于2013年成立，联合中巴企业家为两国企业与业务发展的融合提供平台，创造新的业务机会。“作为服务两国贸易往来的机构，我们向巴方企业介绍中国‘十四五’规划，挖掘双边合作机遇。”莫内齐说，中国经济、社会、科技等方面的发展经验，值得巴西在内的拉美国家学习借鉴，“开放的中国与巴西共享机遇，实现互利共赢”。

（本报里约热内卢9月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 03 版）

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