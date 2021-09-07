本报记者 颜 欢 刘玲玲 毕梦灜 闫韫明

以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）吸引了多国媒体关注。相关媒体在报道中指出，本届服贸会聚焦信息时代的服贸发展新机遇，为促进世界经济复苏和增长搭建了新平台。

法国新闻时事网站“数字世纪”刊文说，本届服贸会主题符合经济转型升级、服务业快速发展的趋势。“中国正通过支持服务贸易的发展，同世界其他国家和地区分享中国的技术进步。本届服贸会的举办有利于促进全球服务贸易恢复增长。”报道强调，中国宣布了一系列新的开放举措，如在全国推进实施跨境服务贸易负面清单、加强服务领域规则建设等。这些举措“为其他国家和地区服务业发展带来机遇，也为经济全球化提供新动能”。

中东北非金融网在报道中指出，服务贸易是高质量发展的支柱，服贸会将加强中国与世界各国之间的纽带，也将有力推动发展中国家与中国的服务贸易往来和经贸关系发展。

巴拿马《星报》援引巴拿马“数字中心”执行委员会主席法斯卡的观点指出，通过服贸会，巴拿马企业能够更好地了解中国科技服务相关优势领域，并将其引进至拉美地区，与当地市场形成互补。“中国电子商务发展迅速，企业和消费者之间黏性很强，巴拿马企业有必要了解和学习相关企业服务的优势和经验。”

120多家阿根廷企业参加了本届服贸会，比去年多了5倍。“积极参与服贸会，提升阿根廷服贸企业知名度，对阿根廷具有重要意义。”阿根廷《金融界报》表示，阿根廷政府一直积极支持推动阿根廷企业参加服贸会。阿根廷国家通讯社指出，阿方十分关注阿中两国在科技服务、旅游、体育等产业的合作潜力。“此次阿根廷有不少实力不俗的科技企业热情参展。这些企业以前所未有的规模参展，体现了阿根廷企业对中国市场的重视。”

哈萨克斯坦商业新闻网站就服贸会主题采访哈“塔拉普”应用研究中心主任拉希姆·奥沙克巴耶夫。奥沙克巴耶夫表示，哈萨克斯坦企业对参加服贸会有很浓厚的兴趣。“本届服贸会主题与时俱进。中国正在成为全球包容性创新的重要力量。”奥沙克巴耶夫表示，“我对中国能为包括哈萨克斯坦在内的其他发展中国家创造的科技机遇充满期待。”

巴基斯坦国民银行北京代表处首席代表夏立克接受《巴基斯坦观察家报》采访时表示，该机构将通过服贸会为有兴趣在巴拓展业务的中国公司提供金融服务。他说，服贸会是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会。跨国企业参加服贸会的热情逐年高涨，这表明展会取得积极成果。

（本报北京、巴黎、里约热内卢、约翰内斯堡9月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)