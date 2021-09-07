宋沙瓦

构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议，为促进世界和平发展、各国互利共赢提供了新思路、新方案

老挝和中国是山水相连的友好邻邦，自古以来有着深厚的传统友谊。自2019年签署构建老中命运共同体行动计划以来，双方秉持好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的“四好”精神，共同推动老中关系迈上了新的台阶。

随着共建“一带一路”步伐加快，老中两国合作领域不断扩大，务实合作的事例不胜枚举。从老挝首条高速公路万象至万荣段正式通车、老挝一号通信卫星在轨交付，到老中铁路即将建成，两国始终心意相通、真诚合作，切实增进了两国人民的福祉。中国是老挝第一大投资来源国，与老方合作推动实施诸多具有战略意义的重要项目，使老挝陆路运输及国内经济发展格局逐步与地区乃至世界相连。

老挝是一个内陆国家。怎么把内陆国的地理劣势转变成发展优势？那就是把自己变成陆上各国的交通枢纽，其中一个重要通道正是老中铁路。老中铁路老挝段北起老中边境磨丁—磨憨口岸，南至老挝首都万象。老中铁路通车的时候，老挝将完成从“陆锁国”到“陆联国”的转变，打造中南半岛陆上交通枢纽的多年期盼与美好梦想将成为现实。

老中铁路老挝段正线轨道已全部铺通，进入通车倒计时。它的开通将提高沿线居民的生活水平，增加就业，助力老挝人民走向富裕之路。老中铁路将为老挝经济社会发展创造巨大效益，铁路运输和项目周边服务产业将带来大量收入，老挝将利用这些收入建设其他基础设施，促进老挝繁荣发展。老中两国以这条铁路为依托，将建设起自中国云南，途经若干重要地区，抵达老挝南部的老中经济走廊，推动老挝经济迈上新的发展水平。

老中命运共同体建设克服疫情影响全面推进，两国务实合作不断深化，中方对老挝投资稳步上升。老中合作给两国特别是老挝人民带来实实在在的利益，极大促进了老挝经济社会发展。老挝计划在2021年至2025年间实现经济年均增长4%的目标，政府将继续为大型项目建设提供便利。老挝希望抓住共建“一带一路”和构建澜湄国家命运共同体的机遇，学习借鉴先进经验，结合本地实际，以新的理念推动老挝发展。

世界人民渴望和平，期盼安居乐业。作为世界第二大经济体，中国为推动世界和平与发展发挥了积极作用。构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议，为促进世界和平发展、各国互利共赢提供了新思路、新方案。在人类命运共同体理念指引下，中国与各国携手合作、共同努力，世界一定会更加美好。

（作者为老挝政府前副总理）

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 03 版）

(责编：郝江震、曹昆)