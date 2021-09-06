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上海合作组织会歌将在杜尚别首次奏响

【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫 
2021年09月06日16:47 | 来源：人民网-国际频道
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上海合作组织同其他国际组织一样，有本组织的官方标志，这些标志于2003年5月29日在莫斯科正式通过。上合组织主办的各类活动、联合国大型会议、上合组织合作伙伴举办的活动上都会使用上合组织会徽和会旗。

上海合作组织会徽呈圆形，底色为浅绿色。会徽主体为北半球地图上的成员国版图，左右环抱橄榄枝和两条飘带，寓意和平、安宁、繁荣。会徽选用绿色和蓝色，象征上合组织维护和平、友谊、合作、安全、发展的宗旨。

上海合作组织的旗帜呈长方形，底色为白色，正中图案为上合组织会徽。白色象征纯洁，会徽和旗帜的颜色寓意上合组织纯粹的初心。上合组织是新型国际组织，重大决议均通过集体方式通过，符合所有成员国利益，符合欧亚地区发展繁荣的长远目标。

2021年9月17日，上合组织将在会徽、旗帜基础上增加一个新的官方标志——会歌，会歌将首次在上合组织元首理事会会场、杜尚别纳乌鲁孜宫奏响。

上合组织会歌的曲作者为塔吉克斯坦共和国作曲家协会主席、人民演员阿米尔别克·穆索佐达（Amirbek Musozoda）。担纲会歌首次演奏的是俄罗斯国家电影乐团，指挥是俄罗斯人民演员谢尔盖·斯克里普卡（Sergey Skripka）。

今年是上海合作组织成立二十周年，承前启后之际推出会歌意义深远。杜尚别峰会将开启上合组织蓬勃发展的新时代。

上合组织的会徽、旗帜在国际社会具有很高的辨识度。上合组织用原则和坚持赢得了世界各国的尊重，会歌将成为该组织的新标志、新象征。

上合组织会歌将在上合框架内的反恐军事演习和其他联合演习，各种文体活动的开幕式等场合播放。

上合组织会歌还将发挥增强 “上合大家庭”凝聚力的重要作用，提升成员国的力量和信心，激励上合各国不断努力，维护从太平洋到波罗的海、从印度洋到北冰洋广大地区的和平、稳定与繁荣。

上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议将于2021年9月16日—17日在塔吉克斯坦首都杜尚别召开。

（作者系上海合作组织前秘书长、太和智库高级学者、政治学博士）

(责编：艾雯、常红)

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