新华社北京9月3日电 9月3日，国务委员兼外长王毅同伊朗新任外长阿卜杜拉希扬通电话。

阿卜杜拉希扬首先转达莱希总统对习近平主席的问候，祝贺伊中建交50周年，强调伊朗最高领袖哈梅内伊高度重视发展伊中全面战略伙伴关系。伊朗新政府奉行“亚洲优先”外交政策，中国是这一政策的主要合作对象。伊中关系是战略性的、全方位的。双方应按照两国元首制订的路线图，认真落实伊中全面合作计划，共同推动两国关系向前发展。

王毅祝贺阿卜杜拉希扬就任伊朗外长并表示，两国元首上个月在两国建交50周年之际通电话，为中伊关系未来把舵定向。中方愿同伊方一道，落实好两国元首达成的重要共识，不断拓展各领域友好交往合作，继续共同反对单边主义、霸凌主义，维护好双方正当权益和发展中国家共同利益。中伊全面合作计划符合两国共同长远利益，双方可就此加强沟通，逐步落实。

王毅说，中方赞赏伊方奉行“亚洲优先”的外交政策，同样认为中伊关系具有战略性，感谢伊方在涉及中方核心利益和重大关切问题上坚定支持中方，中方也将一如既往支持伊方维护国家主权和民族尊严，支持伊朗人民选择符合本国国情的政治制度和发展道路，支持伊方反对霸权、捍卫自身合法权益。

王毅说，中方一直坚定支持伊方抗击疫情，理解伊方对疫苗的迫切需求。为体现对伊朗人民的友好情谊，中方将在迄今疫苗合作基础上再向伊方援助一批疫苗，并继续尽力满足伊方的采购需求。

阿卜杜拉希扬感谢中方向伊援助疫苗，并为伊采购疫苗提供便利。他表示，单边主义对国际和平与稳定构成重大威胁。伊方反对一切干涉他国内政的行径，将继续在涉及中国核心和重大利益问题上坚定支持中方。

双方还就阿富汗形势交换了意见。王毅表示，注意到阿富汗塔利班可能于近日宣布组建新政府。希望新政府能够体现开放包容，与恐怖组织彻底切割，同各国特别是邻国建立和发展良好关系。作为阿共同邻国，中伊需要加强沟通协调，为阿富汗实现平稳过渡及和平重建发挥建设性作用。

王毅说，美国虽从阿富汗撤出，但对阿富汗和平重建负有不可推卸的责任，不应试图借助各种手段，给阿富汗制造新的难题，更不应引发新的动荡并损及周边邻国的正当权益。

王毅说，美方声称从阿富汗撤军是为了集中力量对付中国和俄罗斯，这既是为自身失败寻找借口，同时也再次暴露出企图在世界上继续推行强权政治的本质。美国如果不能真正汲取应有教训，彻底改弦更张，就势必在阿富汗犯错误之后犯下更大的错误，从在阿富汗的失败走向更大的失败。

阿卜杜拉希扬表示，阿富汗局势乱象的根本原因在于美不负责任。伊方同样认为阿富汗应成立广泛包容性的政府，体现所有民族的利益。伊方呼吁国际社会全力向阿提供人道主义援助，防止阿形势动荡引发难民潮。伊方愿同中方加强协调，帮助阿早日走出困境。

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